Коржик и Гизмо. Коварный план Гизмо

Добавить в закладки

22 мая, 2020

Коржик обожает новую соседку – карликовую свинку Пинки. И она отвечает ему полной взаимностью. Они даже собираются отправиться вместе на парад выпускников школы домашних питомцев. Ведь они лучшие друзья. Но Гизмо знает правду. Пинки – новая сообщница Коржика. И они вместе хотят помешать Гизмо захватить этот мир. Но у них ничего не выйдет! Уж Гизмо для этого постарается!

Глава 1



Здравствуйте, дорогие читатели! Многие из вас уже знают, кто я такой. А если вы недавно оказались на этой планете или провели последний год в глубокой заморозке и не в курсе важных новостей, позвольте представиться. Я — Гизмо, Гениальный Злодей. Судя по коллекции комиксов Элиота, которые я очень люблю читать, у всех Гениальных Злодеев та же цель, что и у меня…ЗАХВАТИТЬ ЭТОТ МИР! До сих пор ни один Гениальный Злодей так и не смог этого сделать. Но я точно всё исправлю. Даю вам слово, что стану первым Гениальным Злодеем, который будет править от моря до моря, от горы до горы, от зоомагазина до зоомагазина. Приготовьтесь к тому дню, когда Король Гизмо взойдёт на свой Злодейский Престол! Позволю себе отметить, что я немного не такой, как остальные Гениальные Злодеи, потому что я — кейви. По непонятным мне причинам люди упорно называют нас морскими свинками. Это так оскорбительно! Свиньи — жалкие существа, которые валяются в грязи. А кейви — благородные создания, которые нежатся на солнышке. Свиньи питаются отбросами из помойного корыта. Кейви едят экологически чистые овощи с тарелок. Свиньи хрюкают. Кейви урчат. К слову о кейви. Чтобы захватить мир, мне потребуется армия последователей-кейви, беспрекословно исполняющих мои Злодейские Указания. Итак, вот мой Коварный План на сегодня: ЗАВЕРБОВАТЬ АРМИЮ КЕЙВИ.

Я пытался связаться с другими кейви через личную страничку Гениального Злодея в социальной сети, но до сих пор не получил ни одного ответа. Боюсь, большинство моих соплеменников живёт в клетках и не может войти в Интернет. Видимо, придётся найти более примитивный способ связаться с ними. Я сделал листовку. Но как распространить её и убедиться, что моё послание попадёт в лапы всех кейви мира? Я задумчиво почесал нос.



ПАПА: Привет, Элиот. Привет, Жасмин. Как дела в школе?

Элиот: Нормально.

Жасмин: Элиот получил награду за то, что забросил больше всего мячей в корзину.

ПАПА: Правда?

Элиот: Это пустяки. У меня куча наград.

Жасмин: А я никогда не получала награды. Ни за что.

Почему людишки всегда так громко разговаривают и мешают моим Злодейским Мыслям? Они такие несносные. Мне нравится только Элиот. Он мой слуга. Обеспечивает меня свежими закусками, меняет подстилку и поставляет хрустящие палочки. Мы, кейви, любим что-нибудь погрызть. Это позволяет нашим зубам оставаться острыми и ровными. Гениальный Злодей всегда должен выглядеть безупречно.

Мама: Отлично! Я умираю с голоду!

ЭЛИОТ: Гизмо любит, когда о нём заботятся.

Элиот берёт меня на руки. Недовольно ворчу. Куда мы направляемся? У меня нет времени, я слишком занят Злодейскими Мыслями! Но мы заходим в мою любимую комнату в новом доме, и я радостно пищу. Именно здесь людишки хранят свои припасы. Принюхиваюсь. Мои трепещущие ноздри щекочет множество восхитительных запахов. Живот начинает урчать, когда Элиот сажает меня на стол. Что же он мне даст? Ломтик яблока? Или клубничный хвостик? А может, лучшее из того, чем питаются людишки, а именно — зефирку?! Они никогда не кормят меня зефирками. Однажды я услышал, как они говорят, что зефирки мне вредны и я от них могу заболеть. Какая чушь. Они просто не хотят делиться!



Но подождите. Что за суматоха? Это на кухню зашла девочка. Я рычу на неё, но моё предостережение остаётся без внимания. Девочка снова меня хватает, тискает, целует. Хотя… Можно понять, почему ей так хочется меня поцеловать. В конце концов, я весьма хорош собой, с мягкой, бархатной шёрсткой и весь такой пухленький. Она просто не может устоять. Да никто не сможет! Но как же неприятно, когда тебя тискают! Кусаю её за палец. Девочка меня отпускает. Этому трюку её научил я. Осталось научить её давать мне зефирки. А это ещё что такое? Я насторожился и навострил уши. Сердце бухнулось куда-то вниз. Слышу знакомый стук когтей по полу. Выглянув за край стола, бросаю вниз злобный взгляд. Там сидит собака. Пёс, который тоже живёт в этом доме. Он смотрит на меня. Он машет хвостом, хотя это не хвост даже — так, обрубок. Он мило улыбается, но ему меня не обмануть. Люди зовут его Коржиком, но я-то знаю его истинное имя. Стоит этому корги надеть красный плащ Тора, как он становится… ТОРГИ, моим злейшим врагом!

Отрывок из книги «Коржик и Гизмо. Коварный план Гизмо»



