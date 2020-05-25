Телеканал «Карусель» вместе с «Комсомольской правдой» подготовил сюрприз!

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25 мая, 2020

Дорогие родители, 1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. По этому случаю мы с нашими друзьями и партнёрами — издательским домом «Комсомольская правда» — запускаем акцию.

С 25 мая при покупке детских журналов и книг издательства «Комсомольская правда» на сумму от 999 рублей вы получите бесплатный персональный доступ к урокам рисования канала «Карусель». Десятки увлекательных видеоуроков раскроют творческие способностей и детей, и взрослых. Вас ждут премьерные выпуски проектов «Давайте рисовать!» и «Как нарисовать», а также занимательные онлайн-игры для всей семьи.

Давайте читать по-настоящему интересные книги и учиться рисовать!

Условия проведения акции:

Срок акции — с 25 мая по 25 июля 2020 г.

Для участия в акции необходимо совершить покупку детских книг и журналов ИД «Комсомольская правда» на сумму не менее 999 рублей.

Все книги, участвующие в акции, смотрите здесь.

После оплаты вам на электронную почту придет письмо с персональным доступом к видеоурокам на 30 дней с момента получения.