Отрывок из книги «Заклятые друзья с Переменной улицы»

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28 мая, 2020

Такса Ипполит чересчур эмоциональный. Что бы он ни делал (приготовление обеда или даже отдых), результат всё равно будет зависеть от настроения. Очень часто его настигает хандра, иногда он начинает злиться без особой причины и может даже налаять на того, кто рядом. Но если возле него настоящий друг, как, например, кот Алоизий, то можно быть спокойным: он всегда поддержит Ипполита и попытается отыскать пропавшее хорошее настроение, принесёт любимые сардельки и даже подарит свою мечту.

Не всё потеряно

В один прекрасный солнечный день Пёс Ипполит — короткошёрстная такса в расцвете лет — хлопотал на кухне, пребывая в отличном настроении. Он только что навёл порядок в шкафу, успел помыть окна, а теперь ждал, пока сварятся спагетти, держа наготове дуршлаг. Спагетти Ипполит собирался приготовить в болонском соусе. И эти скромные, но приятные планы его очень радовали. Солнце сияло, окна блестели, и душу Ипполита переполняло блаженство. Такое огромное, что захотелось танцевать. И он принялся танцевать с дуршлагом в лапе. А когда и этого оказалось мало, решил поделиться счастьем с другими. Пёс схватил телефон, позвонил своему лучшему другу Коту Алоизию и пригласил на обед. Потом трусцой побежал к спагетти, но поскольку те ещё не сварились, а блаженство в душе по-прежнему бурлило и лилось через край, Ипполит подумал, что раз уж счастья так много, то надо поделиться им со всеми знакомыми — близкими и дальними — из соцсети «В будке». Впрочем, близких знакомых у него там на самом-то деле и не было. Ипполит не слишком часто заходил в соцсеть, но много слышал о том, какое это потрясающее место. Поэтому он сделал селфи на фоне чисто вымытых окон и, размещая в личном профиле, добавил подпись: «Я счастлив и готовлю обед». А заодно решил посмотреть профили других посетителей соцсети. На экране замелькали выставочные кубки, медали с показов и преисполненные довольства мордочки на фоне пальм и бассейнов. Знакомый кокер-спаниель с гордостью демонстрировал гигантский индийский плюмаж, а какая-то пуделица — павлиний хвост. Ипполит ещё никогдане видел ни одной собаки в плюмаже, не говоря уже о павлиньем хвосте. А эти подписи!



Виляю вам хвостиком с самой высокой вершины мира!

Только что выиграла танцевальный конкурс!

Я лучший в мире дрессировщик мышей!

Вот мой диплом с отличием.



И никто! Никто не снялся с дуршлагом для варки спагетти! И не написал, что счастлив, потому что помыл окна. От всего этого у Ипполита враз пропал аппетит. Радость от приятно и с пользой проведённого дня тоже почему-то исчезла. Вместо неё в сердце мгновенно проснулись досада и зависть. «Какой же я неудачник! — думал Пёс. — Единственная такса, которой абсолютно нечего показать миру и знакомым по соцсети. Ни диплома, ни пальмы, ни даже хоть какого-нибудь бассейна». А ещё Ипполит никогда не дрессировал мышей, даже наоборот — дружил с ними! Взглянув последний раз на чужое великолепие, Ипполит удалил свою радостную запись, закрыл компьютер и побрёл процеживатьспагетти. Но увы! Пока он сидел в соцсети, блюдо переварилось и прилипло ко дну кастрюли.

— Спагетти, и те толком приготовить не умею, ни на что я не годен, совсем ни на что! Всё пропало… А коли похвастаться нечем, так нечего и в «Будку» лезть, — бормотал он себе под нос, накрывая на стол. Ипполит настолько расстроился, что даже не заметил, как открылась дверь и в комнату, мягко ступая, зашёл Кот Алоизий.

— «В Будке»? — переспросил Кот. — Это та самая странная штука, которую придумали собаки, чтобы друг перед дружкой хвастаться?

— А разве у кошек нет своей «Будки» в Интернете? — удивился Ипполит.

— Нет, конечно! Мы, кошки, не любим сравнивать себя с другими. Мы ведь все — существа неповторимые и исключительные, — фыркнул Кот, ставя на стол бутылку дождевой воды. — Свежая, прямо из лужи, как раз к званому обеду.



Теперь, когда рядом был лучший друг, Ипполит больше не думал о «Будке» и её обитателях. И хотя ощущение счастья так и не вернулось, когда они сели за стол и зажгли свечи, Пёс почувствовал себя очень даже неплохо. Болонский соус источал довольно аппетитный аромат, свежая зелень добавила блюду красоты, а огоньки свечей — домашнего уюта.

— Если снять всё это сверху, получится, будто мы в ресторане, — пробормотал Ипполит, выворачивая голову.

— О чём это ты? — удивился Кот, не отрываясь от миски с дождевой

водой.

— Да так, ни о чём… Просто задумался, почему на снимках всё совсем не так, как на самом деле. Даже самый крохотный бассейн выглядит на фото гораздо лучше, чем само блаженство, — вздохнул Пёс и внезапно оживился: — А может… А может, я построю себе бассейн, Алоизий, что скажешь?

Отрывок из книги «Заклятые друзья с Переменной улицы»