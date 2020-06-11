Главное

Читалка: Отрывок из книги «Маруся помогает маме» Читалка: Отрывок из книги «Маруся помогает маме»
Читалка: Отрывок из книги «Нектар для души. Невыдуманные истории для детей» Читалка: Отрывок из книги «Нектар для души. Невыдуманные истории для детей»
Тесты: «Барбоскины»: угадайте персонажей по картинкам! Тесты: «Барбоскины»: угадайте персонажей по картинкам!
Новости

Отрывок из книги «Маруся помогает маме»

11 июня, 2020

ДОМА
 

Ужас, как тянется время, когда мамы нет дома! Мы с братом Филей ждём и скучаем. 
Скучают и куклы. Зевают котята. Таксик уснул в своей корзинке. И даже воробьи во дворе приуныли.
— Чем бы заняться? — спрашивает Филя. 
И тут я подумала…
— Вот что, давай приготовим маме сюрприз! Устроим уборку.
— Давай! — обрадовался Филя.
Он сдвинул стулья в угол, а я взялась за пылесос. Пылесос так взревел, что Таксик сразу проснулся. И канарейка в клетке запищала:
— Что за шум?!
Это мы с Филей принялись за дело. Как говорят, лиха беда начало. На очереди кухня.
— Ну-ка, Филя! Тащи сюда ведро и швабру!

На всякий случай Филя прихватил все швабры и щёт¬ки, какие нашёл в чулане.
Я принялась мыть пол, а Таксику велела:
— Посиди тут и не топчись по мокрому!

Мы добрались до детской. Тут такой беспорядок! Куклы сидят и лежат, где придётся. Плюшевый медвежонок уснул на лошадке-качалке. Другие звери веселятся на свадьбе пятнистой жира¬фы с клетчатым слоном. Кегли и кубики перемешались в коробке. Таксик открыл какой-то ящичек, и его клюнул в нос жёлтый утёнок на пружинке. Мы с Филей быстренько всё разобрали и разложи¬ли по местам.   — Что теперь? — спросил Филя.

— Теперь у нас будет стирка.
Стиральная машина очень быстро перестирала и вы¬жала всё бельё. Осталось взять прищепки и развесить его во дворе. А вот это оказалось нелёгким делом. На улице ве¬тер, и мы еле-еле укрепили бельё на верёвках. 
— Фьють-фьють-фьють!
Пожалуй, пора покормить канарейку и налить ей воды.
— По-моему, — сказал Филя, — у неё грустный вид. Не вынести ли птичку в сад? Пускай подышит свежим воздухом. Так мы и сделали. Повесили клетку на крюк у окна. Канарейка взбодрилась.
— Фьють-фьють-фьють!
Как, оказывается, весело чистить обувь в компании! Мы с Филей поделили работу: мне — мамины туфли, ему — папины сапоги. Заодно Филя помазал себе черным кремом нос и лоб. А что же делать Таксику? Он тоже хочет помогать.
Нашёл мои белые ботинки, залез в них передними ла¬пами.
— Где у вас белый крем? А начищать я могу языком! Ой, сколько грязной посуды в раковине накопилось!
Я буду мыть, а Филя — вытирать. Тарелки рады-радёшеньки искупаться в мыльной воде, а потом окунуться в прозрачную, чистую. Пока моешь, успеваешь на каждую наглядеться. Вот эта — с синей птицей, на той — пастушка и овеч¬ки. Сияют чистотой и белые фарфоровые чашки.Раздался звонок в дверь. Это пришёл молочник.
— Ваша мама дома?
— Нет, но мы за неё.
Молочник, кажется, не удивился и спросил:
— Что берёте сегодня?
— Пожалуйста, литр молока и десяток яиц.
Первым делом нальём свежего молочка котятам. У нас их трое: Барсик, Мурка и Пушок. Барсик самый большой, Мурка самая умная, а самый игривый — Пушок. Полакомиться не прочь все трое. Сейчас усатые мордочки уткнутся в блюдце с молоком, и замелькают розовые язычки.
Пёсик смотрит умильно:
— А мне нальют?
— Конечно, Таксик!
— Маруся, на улице дождь! — крикнул Филя.
Надо успеть снять бельё, пока оно не намокло. Фартуки, полотенца, салфетки, кукольные платья — всё скорее в корзинку. Мне не хватает рук, приходится совать прищепки в рот. Корзинка полная, несём её вдвоём.
— А Таксик где?
— Спасает папину газету, чтобы не размокла. Осталось приготовить обед.
Что будет на первое? Молочный суп. Я хорошо умею его делать. Тут главное — следить, чтоб молоко не убежало. Добавить щепотку соли и ложечку сахара…
Попробовать… В самый раз! Таксик пришёл на вкусный запах.
— Что это вы тут затеяли?
Филя тем временем изучает рецепт шоколадных пирож¬ных.
Кому что, а он любит сладкое. Может быть, Филя, когда вырастет, станет кондитером? Пирожные у него получились на славу! А я боюсь отойти от духовки. Там тушится мясо на слабом огне. Очень важно выключить газ не слишком рано и не слишком поздно, чтобы жаркое было мягким и не пригорело. Иначе мама не похвалит за такую помощь.
Обед готов. Надо только помыть все кастрюли, убрать по шкаф¬чикам соль, сахар, муку и всё прочее, что мы доставали для готовки. И, конечно, накрыть на стол.Филя расставил тарелки, бокалы, разложил столовые приборы:
— Мама сядет напротив папы. А ты, Маруся, напротив меня! 
В каждый бокал я вложила по салфетке, сложенной аккуратным колпачком. Красиво и удобно. Спелые фрукты тоже украшают стол. В доме полный порядок.  Надо теперь, к приходу мамы, привести в порядок себя, получше причесаться перед зеркалом.
И всё-таки чего-то не хватает …
— Цветов! Мама любит цветы! — вспомнил Филя.
— Ну конечно!
Мы побежали в сад. У мамы там целое цветочное царство.
Что выбрать для букета?
— Ромашки! — предлагает Филя. — Они такие весё¬лые!
— А душистый горошек так приятно пахнет!
— Но в вазе лучше смотрятся розы.
— Гвоздики! Это мамины любимые цветы.
Решено. Встретим маму гвоздиками. Вот и мама!Мы вышли ей навстречу все вместе: Филя, я, Таксик и котята.
— Мама, мама! Мы навели порядок в доме!
— Мы приготовили обед.
— И собрали букет гвоздик для тебя!
Мама глазам своим не верит. В доме такая чистота, всё сияет! В кухне так вкусно пахнет! Стол накрыт по всем пра¬вилам!
— Неужели вы всё это сделали сами?
Стоило потрудиться — сюрприз удался!

Отрывок из книги «Маруся помогает маме»

Предыдущая новость
Отрывок из книги «Нектар для души. Невыдуманные истории для детей»
 Следующая новость
Отрывок из книги «Нектар для души. Невыдуманные истории для детей»
Редакциия «Малыш» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Малыш» издательства АСТ

Вот уже почти 60 лет издательство «Малыш» славится своими классическими книгами прекрасного качества, иллюстрированными лучшими художниками. Этим книгам доверяет уже несколько поколений читателей.

Подпишитесь на наши новости