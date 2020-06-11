Отрывок из книги «Нектар для души. Невыдуманные истории для детей»

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11 июня, 2020

Как непросто найти общий язык с ребёнком, научить правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях! В этой книге собраны реальные истории из практики психологов. Они помогут детям лучше понять себя и окружающих

Совсем не страшно!



– Учись, трусиха! Человек должен уметь плавать. Мало ли что... Эти слова соседских мальчишек сильно меня задели. Я мечтала плавать так же лихо, как и они. Но было очень страшно.

— Думаете, если я девчонка, то обязательно должна быть трусихой? — кричала я им вдогонку.

Недалеко от нашего дома был открытый бассейн. Летом мы с ребятами в нём часто купались. Я не умела плавать, поэтому плескалась в лягушатнике, с песчаной стороны. А мои друзья, Петька с Лёней, весело прыгали с вышки на самой глубине. Нужно

было пересечь весь бассейн, чтобы туда попасть. Я заходила в бассейн и повторяла за мальчишками все движения. Пока одна рука опускалась в воду, другая опиралась на дно. Со стороны казалось, что я плыву. Родители купили мне спасательный пояс. С ним было неудобно, но он помог мне почувствовать себя увереннее. Правда, этого было мало. Мальчишки по-прежнему легко плавали туда и обратно через бассейн, ныряли с вышки. А я продолжала грустно плескаться у бортика. Как-то раз я подумала: «Чего боюсь, на мне же пояс? Может, попробовать на глубине?» Но тут же представила, что под ногами бездна. «Нет, нужно сначала убедиться, что умею плавать хотя бы в спасательном поясе», — решила я и продолжила бултыхаться в лягушатнике.

Долго я не могла собраться с духом, но всё-таки поплыла через весь бассейн, туда, где Петька с Лёней смело прыгали в воду. Сначала меня переполняла радость от того, что больше не буду скучать одна. Но на середине пути я осознала, что тесёмки на поясе могут развязаться. Ужас охватил меня. Я уже не могла плыть. =Что делать — двигаться вперёд или вернуться?! Я поплыла вперёд, всё быстрее и быстрее перебирая руками и ногами. Мальчишки заметили меня и закричали:

— Ого, Оксанка, ты плывёшь! Молодец, давай, давай!

Мне стало легче. Рядом были друзья. Если пояс не выдержит, они обязательно придут на помощь. Я очень устала, но продолжала плыть. Вот и вышка. Ребята помогли мне выбраться из воды на тёплую бетонную плиту. У меня кружилась голова, не хватало воздуха, но я была счастлива!

Лёня сказал:

— Поплыли обратно? Я есть хочу.

— Поплыли! — махнул мне рукой Петька.

А я не знала, что делать. Было страшно, но мальчики ждали. И, зажмурив глаза, я прыгнула в воду… Мы вылезли на другой стороне бассейна, сели на покрывало рядом с бабушкой Петьки. Она налила нам горячего чая и дала бутерброды. Ребята ели и болтали. А я дрожала то ли от холода, то ли от страха. Я была рада, что смогла переплыть бассейн,

но совсем не хотелось повторить этот подвиг. Нужно было научиться плавать без дурацкого пояса, чтобы прошёл страх.

На следующий день я взяла пояс с собой, но надевать не стала. Опять плавала на мелководье. Вода прекрасно держала и без пояса. Руки и ноги научились делать правильные движения. Тело привыкло расслабляться и лежать на воде. Весь день я курсировала вдоль бортика. И у меня это здорово получалось! Но самое главное — я больше не боялась, что тесёмки развяжутся и я утону. Оказывается, всё зависит только от меня. Через два дня я решилась снова переплыть бассейн. И сделала это! А мальчишки научили меня нырять с вышки. Даже признали, что я очень смелая девчонка.



Отрывок из книги «Нектар для души»