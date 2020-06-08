«Карусель» поздравляет «Союзмультфильм» с Днём рождения!

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9 июня, 2020

10 июня легендарная студия «Союзмультфильм» отмечает День рождения, и «Карусель» покажет лучшие мультфильмы!

В этот праздничный день на нашем канале будет всё включено! В программе — полеты на воздушных шарах, катание на больших черепахах, морские приключения и вечеринка со звездами мультфильмов!

10 июня в программе передач будут ваши самые-самые любимые мультфильмы: «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Чебурашка», «Оранжевая корова», «Пластилинки» и многие другие.

Отмечайте День рождения «Союзмультфильма» вместе с популярными мультгероями на канале «Карусель»!

