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Отрывок из книги «Семь подземных королей»

19 июня, 2020

Сказочная повесть А.М. Волкова продолжает рассказ о приключениях девочки Элли и её друзей в Волшебной стране. На этот раз они попадают в царство подземных рудокопов и становятся участниками новых удивительных приключений.

Как появилась волшебная страна

 В старое время, так давно, что никто не знает, когда это было, жил могучий волшебник Гуррикап. Жил он в стране, которую много позже назвали Америкой, и никто на свете не мог сравниться с Гуррикапом в умении творить чудеса. Сначала он очень этим гордился и охотно выполнял просьбы приходивших к нему людей: одному дарил лук, стрелявший без промаха, другого наделял такой быстротой бега, что тот обгонял оленя, третьему давал неуязвимость от звериных клыков и когтей. Так продолжалось много лет, но потом просьбы и благодарности людей наскучили Гуррикапу, и он решил поселиться в уединении, где бы его никто не тревожил. 
Долго бродил волшебник по материку, еще не имевшему названия, и наконец нашел подходящее место. Это была удивительно милая страна с дремучими лесами, с прозрачными реками, орошавшими зеленые полянки, с чудесными фруктовыми деревьями.
— Вот что мне надо! — обрадовался Гуррикап. — Здесь я в покое проживу свою старость. Надо только устроить, чтобы сюда не являлись люди.
Такому могучему чародею, как Гуррикап, это ничего не стоило. Раз! — и страну окружило кольцо неприступных гор. Два! — за горами пролегла Великая песчаная пустыня, через которую не мог пройти ни один человек. Гуррикап призадумался над тем, чего ему еще недостает.
— Пусть здесь воцарится вечное лето! — приказал волшебник, и его желание исполнилось. — Пусть эта страна будет Волшебной и пусть здесь разговаривают по-человечески все звери и птицы! — воскликнул Гуррикап.
И тотчас повсюду загремела неумолкаемая болтовня:
заговорили обезьяны и медведи, львы и тигры, воробьи и вороны, дятлы и синицы. Все они соскучились за долгие годы молчания и спешили высказать друг другу свои мысли, чувства, желания...
— Потише! — сердито распорядился волшебник, и голоса примолкли. — Вот теперь начнется мое спокойное житье без назойливых людей, — сказал довольный Гуррикап.
— Вы ошибаетесь, могучий волшебник! — раздался голос близ уха Гуррикапа, и бойкая сорока уселась ему на плечо. — Извините, пожалуйста, но здесь живут люди, и их немало.
— Не может быть! — вскричал раздосадованный волшебник. — Почему я их не видел?
— Вы очень большой, а в нашей стране люди очень маленькие! — смеясь, объяснила сорока и улетела.
И в самом деле: Гуррикап был так велик, что голова его приходилась вровень с верхушками самых высоких деревьев. Зрение же его под старость ослабело, а про очки в те времена не знали даже самые искусные волшебники. Гуррикап выбрал обширную поляну, лег на землю и устремил взор в чащу леса. И там он с трудом разглядел множество мелких фигурок, боязливо прятавшихся за деревьями.
— А ну, подойдите сюда, человечки! — грозно приказал волшебник, и его голос прозвучал, как раскат грома.
Маленькие люди вышли на лужайку и робко смотрели на великана.
— Кто вы такие? — сурово спросил волшебник.
— Мы — жители этой страны, и мы ни в чем не виноваты, — дрожа, ответили люди.
— Я вас и не виню, — сказал Гуррикап. — Это мне надо было смотреть хорошенько, выбирая место для жилья. Но что сделано, то сделано, обратно я ничего переколдовывать не буду. Пусть эта страна останется Волшебной на веки веков, а я выберу себе уголок поукромнее... Гуррикап ушел к горам, в одно мгновение воздвиг себе великолепный дворец и поселился там, строго наказав обитателям Волшебной страны даже близко не подходить к его жилищу. Этот приказ выполнялся в течение столетий, а потом волшебник умер, дворец обветшал и постепенно развалился, но даже и тогда всякий боялся приближаться к тому месту.
Потом забылась и память о Гуррикапе. Люди, населявшие отрезанную от мира страну, стали думать, что она вечно была такой, что всегда ее окружали Кругосветные горы, что всегда в ней было постоянное лето, что там всегда разговаривали по-человечьему животные и птицы...


Отрывок из книги «Семь подземных королей»

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