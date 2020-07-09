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Отрывок из книги «Аквадар»

16 июля, 2020

Рик Рубль, мальчик, живущий в будущем, вместе с отцом летит в соседнюю галактику и случайно спасает маленького робота, потеряв­шегося в космосе. Оказывается, что у робота есть таинственная карта, за которой охотятся пираты. И жизнь Рика круто меняется. Он попадает на таинственную планету и обретает магический дар. Но сумеет ли Рик спасти своих новых друзей - принцессу Лулу и дракона Кусябу? Что ему ждать от встречи с пустынными странниками, мрачным властителем воды Акваром и ужасным ледяным духом Жохой?

Глава 1

ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДАЛЁКИЙ КОСМОС. БУДУЩЕЕ

Главное дело пирата — 
Не засветиться!
Главное дело пирата:
Вовремя смыться!

Самый грозный пиратский корабль «Крейзи Мани» крался сквозь чёрное пространство космоса. С погашенными габаритными огнями корабль был больше похож на тень акулы, чем на пиратское судно.
На счету «Крейзи Мани» было столько преступлений, грабежей, обманов и просто нелепых выходок, что это название знали даже те, кто вообще не верил в существование пиратов.
Самый знаменитый пират Галактики — капитан Бородавкин, как всегда, занимался очень важным делом. Он рассматривал звёздные карты и почёсывался, планируя, где и на кого он может наиболее эффектно напасть и как, если что, смоется.
В промежутках между этими занятиями Бородавкин с умным видом сдувал пыль со штурвала: корабль уже месяц летел на автопилоте.
И хотя капитан был очень грозен и опасен и ничто на свете не могло вывести его из себя, всё-таки была одна вещь, которую он не переносил. Капитан ненавидел, когда ему мешали. Именно поэтому попугай Гай тихо, словно бы его и не было, сидел на столе и таскал печенья из тарелки капитана — абсолютно молча.
— Я тут ни при чём! Это не я! — раздалось за дверью.
— А-а-а! Меня подслушивают! Кто посмел? — капитан Бородавкин ринулся к двери и, если бы стол не был привинчен к полу, конечно бы его перевернул. А так капитан только больно ушиб колено, разорвал камзол и поцарапал зубами пол, плашмя рухнув между стульев.
— Кто там?! — рявкнул Бородавкин, одновременно поднимаясь, толкая головой люк и дуя на ушибленный палец.
В коридоре стояла грозная пиратская мамаша по прозвищу Большая Ма и держала за ухо юнгу. Мальчишка скорчил жалобную физиономию.
— Вот, полюбуйся! Твоё воспитание!
— Я ничего не делал! — завыл юнга по кличке Шнурок.

 В свои 11 лет он даже не мог толком написать собственное имя, причесаться и завязать шнурки (из-за чего его и прозвали Шнурком), зато отлично плясал, надувал пузыри из жвачки и стрелял из бластера по пустым коробкам. А главное — доставал пиратов бесконечными вопросами, путал карты и портил вещи.
Пиратская мамаша с силой втащила его в рубку и рявкнула:
— Он украл карту моего дедушки! Карту с астероидом, на котором находится база древних пиратов!
— Это не я! — завопил Шнурок. — Я даже не знал, что у тебя такая есть! Иначе давно бы её взял!
— Это не он! — подтвердил Бородавкин, внезапно почувствовав жалость к бестолковому юнге. 
И тут же прикрыл рот. Себя выдавать капитан Бородавкин тоже не хотел.
Мамаша отпустила юнгу и, щёлкая пальцами, ринулась к капитану с такой решительностью, что он снова чуть не перекувыркнулся через стол.
— Так, значит, это не он! А кто? — её глаза сверкнули, а руки сами собой потянулись к Бородавкину.
Пират попятился.
— Ну, может, она затерялась куда? Ты в мусоре искала?
— Не юли! Говори куда дел карту, иначе я выброшу твоего заикающегося попугая с корабля! Он все мои бигуди утащил!
Попугай, услышав эти слова, выплюнул последнюю печенюшку.
—  Хорошо, я скажу, только обещай, что ты сначала выслушаешь, а только потом будешь орать.
— Я ничего не обещаю, говори!
Капитан сморщился, как будто съел что-то кислое.
— Во всем виноват новый робот. Это он взял карту!
— Не говори ерунды! У нас только один робот — Пинцет! Но даже он не смог бы взять карту, находящуюся в сейфе, ключи от которого лежат у меня под подушкой.
Юнга, насвистывая, двинулся к выходу.
— Ну вообще-то сначала взял карту я, чтобы просто посмотреть ещё раз, а вдруг меня всё-таки осенит и я разгадаю её секрет?!
Пиратская мамаша, надвигаясь на капитана, оттеснила его к иллюминатору:
— Значит, меня, дедушку, прабабушку — не осенило, а тебя на сотом разе просмотра должно было осенить?
— Ты обещала не кричать!
— Я не обещала! Верни карту.
— Да я же говорю: она у робота!
— Какого робота?
— Нового! Понимаешь, я хотел сделать тебе подарок и купил робота. Если не веришь — вон от него коробка! Неделю он жил у меня в каюте, учился ходить, и тут я решил ему рассказать, что я пират, а он пиратский робот, и когда мы найдём сокровища, то станем самыми богатыми пиратами Вселенной.
— И что дальше?

— Я показал ему карту. Просто так, краешек. А он вцепился в неё и как закричит: «Я не хочу быть пиратом! Я честный робот! Отдай карту, я сдам её в галактический патруль!»
— Что за бред ты несёшь? А откуда робот мог узнать про патруль?
— Это я ему рассказал! — гордо сказал Бородавкин.
— Ужас! И что?
— Я испугался, что он нас выдаст! И выкинул робота с корабля.
Пиратская мамаша схватилась за голову:
— Ты что, выкинул его в космическое пространство? Теперь робот болтается в космосе и будет многие годы летать в этой бездне, пока не иссякнут батареи. Ты негодяй!
— Да, я негодяй! — гордо согласился Бородавкин. — А зачем он меня злил? Он сделал это нарочно, чтобы я его выкинул с корабля и всю свою жизнь мучился от угрызений совести. Получается, что негодяй не я, а он!
— Ты негодяй, потому что не рассказал мне всё сразу! — мамаша затрясла головой, будто пытаясь выбросить из неё лишние мысли, и завопила: — Так! Тихо! Сменили тему! Где карта?!
— Я же тебе сказал! Ясно где — в руках у робота! И почему женщины все такие недогадливые?
— Болван! Это я-то недогадливая? А сам-то почему не догадался отнять карту у робота, прежде чем выкинуть его с корабля?
— Да потому что я был зол, а когда я зол, я не обращаю внимания на мелочи!
— Это мелочь? Затерянная база Чёрных пиратов, доверху набитая сокровищами и артефактами, — мелочь? Когда ты его выкинул?
— Вчера.
— Идиот! Да за такое время мы так далеко улетели, что можем и не найти его вовсе. Разворачивай корабль! Включай радары! Я поймаю этого робота и сама лично развинчу его по винтику! Ненавижу бездельников, олухов и идиотов. Говорил мне папа: иди, доча, учись, иначе замуж выйдешь за пирата!
Мамаша вдруг, оттолкнув Бородавкина, сама ринулась к штурвалу и с такой яростью рванула его на себя, что чуть не вырвала его с проводами.
«Крейзи Мани» так резко изменил курс, что все пираты чуть не попадали с ног.

Отрывок из книги «Аквадар»

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