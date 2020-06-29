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Премьера: Мультсериал «Бакуган» Премьера: Мультсериал «Бакуган»
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Мультсериал «Бакуган»

11 июля, 2020

Зрелищный анимационный сериал, в котором группа подростков, участвуя в зрелищных битвах, спасает мир от злодеев.

Герои мультсериала — Дэн Кузо и его друзья. Это первые дети на Земле, познакомившиеся с загадочными существами бакуганами — свирепыми монстрами с удивительными способностями. Пока новые вражеские силы продолжают появляться на планете, наши герои учатся обращаться со своими бакуганами и побеждать в битвах. 

Дэн и его суперкоманда — Крутейшие — научатся работать сообща, узнают многое о настоящей дружбе и коварном предательстве. Игрокам предстоит сразиться с самыми сильными бакуганами противника в поединке, в котором будет решена судьба Вселенной! 

Смотрите премьеру мультсериала с 13 июля ежедневно: по будням в 22:40, по пятницам и выходным в 22:30.

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