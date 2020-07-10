Телеканал «Карусель» — лидер семейного телесмотрения среди федеральных телеканалов в первом полугодии 2020 года

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10 июля, 2020

По данным Mediascope, в первом полугодии 2020 года федеральный общедоступный канал «Карусель» занимает первое место среди основных телеканалов по доле семейного телесмотрения в сегменте аудитории 4-45 лет.

Кроме того, канал, единственный из всех федеральных телевещателей, ежемесячно наращивал долю телесмотрения с января по июнь 2020 года. «Карусель» также является лидером по продолжительности просмотра среди всех федеральных каналов в сегменте семейной аудитории 4-45 лет*.

По доле телесмотрения в сегменте семейной аудитории 4-45 лет телеканал «Карусель» вышел на первое место — по итогам первого полугодия 2020 года она составила 9,72%. В июне 2020 года доля аудитории 4-45 лет — 10,59%, и во втором квартале — 10,09%. Среднемесячный темп прироста доли телесмотрения канала в сегменте семейной аудитории — 3,2% с января по июнь 2020 года. Средняя продолжительность просмотра составила 103 минуты в первом полугодии в сегменте аудитории 4-45 лет, что позволило «Карусели» стать абсолютным лидером среди всех федеральных телеканалов.

«Телеканал “Карусель” родители и дети смотрят вместе. Одна из наших приоритетных задач — производство контента, объединяющего семью у экрана телевизора. Каждую субботу родители с детьми могут собраться на кухне и приготовить интересное и полезное блюдо под чутким руководством Тутты Ларсен и её дочки Марфы, ведущими программы “Еда на ура!”, или посмотреть семейное кино в выходные», — комментирует Вера Оболонкина, главный редактор телеканала.

«Благодаря нашим программам родители и дети объединяются вокруг общих значимых для них тем, ценностей и любимых героев. В программе “Навигатор. Новости” мы рассказываем, как провести время вместе не только весело, но и с пользой — куда сходить, что посмотреть — и делимся интересными фактами и практичными советами. А ведущая программы “Большие праздники” Аврора подсказывает множество идей для организации семейного торжества или тематического праздника. Мне очень приятно, что “Карусель” растёт из года в год с момента основания, и цифры первого полугодия подтверждают эту положительную тенденцию», — добавляет Татьяна Цыварева, главный редактор телеканала.

*По данным Mediascope, TV Index, январь – июнь 2020, РФ 0+, все места, аудитория All 4-45

