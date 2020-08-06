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Отрывок из книги «Ведьмочка Винни и волшебный сад»

6 августа, 2020

Непоседливая ведьмочка Винни решила привести в порядок свой садик. Но вот незадача! Её волшебная палочка просто отказывается творить магию. Может быть, чёрный пушистый кот Вильбур придёт на помощь своей хозяйке?

Глава первая

— Фу-ты ну-ты, гляди! — воскликнула Винни, пихнув Вильбура в пушистый бок. — О-о-о, смотри, этот дядька возомнил себя колесом! Гляди, а эта тётка скачет стоймя на лошади! Хи-хи, а эти клоуны! До чего нелепые, как бегемот с косичками! В деревню приехал цирк-шапито, и все жители собрались на представление. Ничего подобного Винни ещё не видела.
— Вильбур, ты только погляди! — захлёбывалась она от восторга, тыча сладкой ватой коту в морду. — Ха-ха, глянь, собачонка стащила сосиску!
И вдруг — А-А-АХ! — дружно выдохнули зрители и обомлели: их взглядам предстало нечто умопомрачительное.
— Ох! — прошелестела Винни. — О-о-о! Ты только посмотри! Чтоб мне провалиться! Красиво, как балет бабочек!
Высоко под куполом по ниточке вышагивала дама в блестящем купальном костюме. Она балансировала с зонтиком и осыпала зрителей сверху дождём мерцающих звёзд, которые так ярко
сверкали.
— Ух ты! — задохнулась Винни от восторга.

Толпа зрителей хлопала и ликовала. Винни оглядела восхищённые лица публики и ревниво заёрзала на лавке. Лучезарная дама поклонилась, и зрители восторженно взревели.
— Ура! — кричали они. — Браво!
Они свистели, улюлюкали, хлопали.
— О-о-о, Вильбур! — протянула Винни. — Хотела бы я вызывать у людей такие чувства!
По пути домой Винни старательно вышагивала по линиям на тротуаре, растопырив руки на манер крыльев. Взмах-замах, шаг-другой.
— Видишь? — похвалилась ведьмочка. — У меня получается.
Затем она взобралась на садовую ограду.  Взмах-замах-шаг. ОЙ! Винни попыталась вернуть равновесие, размахивая
одной ногой и обеими руками.
— Я и по бельевой верёвке пройду! — похвасталась она Вильбуру. — Ничуть не хуже той дамы. 
Но по возвращении домой Винни уже не хотела просто ходить по натянутому под куполом канату. Ей захотелось создать свой
собственный цирк.
— Нужны зрители, иначе нет смысла.
Я дам представление для школьной детворы! — решила она. — Они будут восторгаться, хлопать в ладоши и восклицать: «А-а-ах! До чего же она хороша-а-а!»
— Мр-ряу! — ответил кот, который сомневался в успехе затеи.

Глава вторая

— Абракадабра!— произнесла Винни, и тотчас же на бедняге Вильбуре оказались сверкающие штанишки.
 
— Будешь моим ассистентом. — Приказала ведьмочка. — Ну-ка, покрутись! Какой ты неуклюжий!
— Гав-ха-ха! — покатился со смеху соседский пёс Лохматик. Он вместе с его хозяином — великаном Джерри — наблюдал через дыру в заборе за кульбитами Вильбура.
— А ты будешь моим вторым ассистентом! — решила Винни. — И вот уже Лохматик был наряжен в тесный блестящий жилетик и нелепую шапочку.

— Мяу-хи-хи!
Прыг!
Ш-ш-ш!
Скок!
Тяф!

Вскоре они гонялись друг за другом по саду.
— Джерри! — позвала Винни. — Ты бы не мог соорудить мне шатёр?
— Если ты так просишь, подруга, — пробасил Джерри и принялся за работу.



Стукнуть!
Брякнуть!
Порвать!
Зашить!
Вжух-поднять!

Так появилось престранное сооружение из парочки деревьев, штор Винни и рюшек от её лучшего бельишка. Затрепетали флаги, взлетели воздушные шарики и всякое такое.
— Так, — сказала Винни. — Осталось доставить детвору на моё «Представление прекрасного». Просто звякну миссис  Пармар. Пока зрители не прибыли, Винни добавила цирку пару завершающих штрихов. И возник лоток со сладким мхом и червивыми яблоками. И тут на дорожке показалась вышагивающая строем детвора.
— О-о-о! — выдохнули юные зрители, завидев шатёр. — Фу-у! — сморщились они, увидав угощение.
Затем ребятня расселась по местам.
— Где представление? — потребовали они.
— Э-э-э… — сказала Винни. — Э-э-э… секундочку.
И вот Винни уже стоит в самом блестящем наряде, который когда-либо видела цирковая арена.
Динь-динь! — переливчато звенят блёстки. 
Чпок! — туго натягивается резинка.
— Когда уже начнётся? — кричали юные зрители.
— Джерри, будь добр, музыку, — попросила Винни.
— Чего? — пророкотал Джерри. — Про музыку уговора не было!
— Бу-у! — завопили детишки.
— Сделайте же что-нибудь! — попросила Винни, стоя у подножья лестницы.
— Ду-би-ду, ду-би-ди, — басил Джерри. А Лохматик ст ук-тук-тук-ал в барабан, изображая барабанную дробь,
и — трах! — тарахтел Вильбур крышками от кастрюль.
— Мой выход!


Отрывок из книги «Ведьмочка Винни и волшебный сад»

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Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»
Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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