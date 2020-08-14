Отрывок из книги «Про котят, котов и кошек»

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14 августа, 2020

Герои этого сборника — котики, котейки, котищи, кошандры... Милые и вредные, серьёзные и беззаботные, наивные и искушённые. И сказки о том, как каждый из них нашёл свой путь к человеческому сердцу — разные. Поучительные и трогательные, забавные и немного грустные. Но есть у этих историй то, что их объединяет: все они добрые и каждая на свой лад расскажет малышам, что такое ответственность, любовь и забота.

ДОМИК ДЛЯ КОТЁНА КОТЁННОВИЧА



Котёнок по имени Котён Котёнович запрыгнул на подоконник. За окном Лика, хозяйка Котёна Котёновича, строила дом из снега — большой, красивый, с двумя башнями. Не дом, а целая крепость. Котёнок задумался. У попугайчика Яши есть клетка, у собаки Найды — конура, у Лики теперь — снежная крепость. А у него, Котёна Котёновича, ни-че-го! Разве это справедливо? Он залез на штору, раскачался и — фьють! — перелетел на шкаф. А оттуда спрыгнул на стол, где стояла Яшина клетка. Котён Котёнович много раз видел, как Лика открывает маленькую решётчатую дверцу, чтобы насыпать попугаю еды или поиграть с ним.

Котёнок примерился, прищурил левый глаз, подцепил лапкой задвижку и — чик! — клетка открылась. Котён Котёнович мигом залез внутрь. Яша увидел котёнка и так удивился, что чуть не упал с жёрдочки.

— Всё! — сказал ему Котён Котёнович, растянувшись на дне клетки. — Улетай, теперь тут буду жить я.

— А ну бр-р-рысь отсюда, р-р-рыжий! — Яша возмутился и замахал крыльями.

— Я не только рыжий, но и полосатый, — важно возразил Котён Котёнович, — как тигр! А тиграм не говорят «брысь».

— Ах вот как! — сказал Яша. — Ну тогда давай сюда свой тигриный хвост… — И ка-а-ак клюнул Котёна Котёновича прямо в кончик хвоста.

Котёнок тоненько мякнул, а потом зашипел. Шерсть встала дыбом.

— Ой-ой-ой! — В комнату вбежала Лика. — Котён Котёнович хочет съесть Яшу!

Она вытащила котёнка из клетки, посадила на диван и отругала за плохое поведение. Котён Котёнович отвернулся и насупился. Лика всё перепутала: это Яша чуть не съел его, а не на оборот!

Когда хозяйка закрыла клетку и ушла, обиженный Котён Котёнович решил отправиться к собаке Найде. Может быть, будка подойдёт ему больше? Дверь вдруг отворилась, и вошёл Ликин папа.

— Я подарочек принёс, хоть сосулькой стал мой нос! — Он очень любил рифмовать слова. — Ух, ну и холодина на улице. Лика, иди сюда, забирай свой сюрприз!

Пока Ликин папа вытирал ноги о коврик, Котён Котёнович успел прошмыгнуть на крыльцо. Лапки коснулись снега. Ух, зябко! Во дворе было тихо и белым-бело, словно его залило молоком. Да не простым, а звёздным! Всё кругом сверкало и переливалось. Котёнок распушился, прижал уши и припустил к Найдиной будке.

Внутри лежала солома, от неё шло тепло. Пахло сладко и сонно. Из соломы вынырнула собачья морда. Большой чёрный нос обнюхал его, и Найда проворчала: — Чего тебе, маленький кот?

Найда никогда не гоняла Котёна Котёновича по двору, как соседских взрослых котов, поэтому котёнок её не боялся. Если только чуть-чуть.

— Ты, Найда, не хочешь выйти из конуры? — осторожно начал Котён Котёнович.

— Зачем это? — удивилась собака.

— Да так. Размяться. Побегать. Котов погонять. И вообще, — осмелел Котён Котёнович, — зачем тебе всё время ходить туда-сюда: из конуры во двор, со двора в конуру? Оставайся жить снаружи, а я, так и быть, займу твою будку. Чтобы не пустовала.

— Ха! — хохотнула в ответ Найда. — Ну ладно, живи вместо меня. Только с одним условием: будешь дом сторожить!

— А как это? — спросил Котён Котёнович. — Наверное, очень просто?

— Ага, просто, — фыркнула собака. — Нужно вполглаза спать, ворон не считать, а как заметишь что-нибудь подозрительное — громко лаять. Ну-ка, полай!

Котёнок набрал воздуха в грудь

и со всей силы выдохнул:

— Мяу-у-у!

— Ха! Ха! Ха! — залилась смехом собака. — Всё, иди. Не годишься ты в сторожа. А мне поспать надо, чтобы ночью держать ухо востро. Котёнок расстроился и побрёл прочь. У Яши — клетка, у Найды — будка, у Лики — крепость, а у него… Котён Котёнович подпрыгнул на месте. Ну конечно! Крепость! Раз Лика ушла, он может поселиться в её снежном доме. Котёнок со всех лап припустил к крепости. На одну башню забрался, на другой посидел. Ворон посчитал (раз он не сторож — то можно!). Вытянув шею, заглянул в окошко дома. Увидел Лику. Хозяйка сидела за столом и вырезала снежинки из цветной бумаги. Грустно стало Котёну Котёновичу. Одиноко. Продрогший и недовольный, он вернулся в дом и сразу побежал к Лике. Несколько бумажных снежинок упали со стола на пол. Котён Котёнович бросился их подбирать, чтобы помочь хозяйке. Хотя со стороны могло показаться, что он просто играет.

— Ах вот ты где, Котён Котёнович! — Лика подхватила его на руки, и котёнок довольно замурлыкал. — А у меня для тебя сюрприз. Я папу давным-давно просила. И вот, смотри, что он принёс. Настоящий кошачий домик!



Лика посадила котёнка в какую-то мягкую и совершенно загадочную штуковину. Котён Котёнович высунул мордочку и огляделся. А где же домик? Где он?! И тут он увидел. Чудесный домик! С четырьмя стенами и без крыши, чтобы удобнее было залезать.

Котёнок выбрался из непонятной штуковины, запрыгнул в домик и сладко зажмурился.

— Котён Котёнович, да это же просто коробка! — Лика всплеснула руками. — Вылезай…

— А я говорил, что так будет. — В комнату вошёл Ликин папа. — Посмотри, какой довольный. Пускай обживается! Коробка для кота — понятна и проста, и нету лучше дома, чем вилла из картона. Лика засмеялась, собрала цветные снежинки и украсила ими стены коробки. У Яши — клетка, у Найды — будка, у Лики — снежная крепость. Наконец-то и у Котёна Котёновича появился свой домик!



Отрывок из книги «Про котят, котов и кошек». Редакция «Астрель СПБ»