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Мультсериал «Пауэр Плэйерс»

31 августа, 2020

Захватывающие приключения команды героев, состоящей из… игрушек!

Жизнь обыкновенного мальчика Акселя перевернулась с ног на голову, когда с помощью удивительного устройства он научился превращаться в игрушку. Ему и другим добрым героям противостоит группа злых игрушек, мечтающих захватить власть над всеми людьми. 

Аксель и его друзья сделают всё, чтобы помешать этим ужасным планам. Храбрые игрушечные воины под предводительством мальчика-супергероя постараются выполнить непростую миссию по спасению мира. А помогут им в этом слаженная работа, взаимная поддержка и полезные гаджеты.

Смотрите премьеру мультсериала со 2 сентября по будням в 13:05.

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