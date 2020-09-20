«Детское Евровидение–2020». Национальный отборочный тур. Финал

Добавить в закладки

24 сентября, 2020

Кто будет представлять нашу страну? Смотрите, болейте за участников финала и узнайте первыми!

25 сентября в Москве состоится финал национального отборочного тура «Детского Евровидения». Победитель представит Россию на 18-м Международном конкурсе «Детское Евровидение», который пройдёт 29 ноября 2020 года в столице Польши.



Участника «Детского Евровидения–2020» от России определит интернет-голосование и профессиональное жюри — деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.

Смотрите Финал Национального отборочного тура «Детского Евровидения–2020» на канале «Карусель» 26 сентября в 18:00!