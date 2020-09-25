Мультсериал «Тайны Медовой долины»

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25 сентября, 2020

Детективный мультсериал о забавных происшествиях в Медовой долине. Не пропустите премьеру 28 сентября!

Медовая долина — городок на берегу моря, в котором живут самые разные животные: кулинарный гений ежиха Мари, провинциальная модница белка Люси, меланхоличный и добрый медвежонок Фил и другие.

У жителей долины хорошие добрососедские отношения — почти все в городе знают друг друга, часто проводят время вместе и обращаются к друзьям за помощью. Но загадочные и необъяснимые события порой приводят к недопониманию и в некоторых случаях даже к ссорам героев! Тогда соседи обращаются за помощью к сове Софи, чей гениальный ум позволяет распутывать самые запутанные истории. А помогает ей в этом бельчонок Чинк, который днём часто фотографирует все произошедшие в городе события.

Все самые загадочные, волнующие и иногда тревожащие события в Медовой долине обычно связаны с повседневными хлопотами обитателей. Расследования касаются неурядиц бытовой жизни, облаченных в загадочную атмосферу детектива.

Смотрите премьеру мультсериала с 28 сентября по будням в 19:25, в субботу в 15:35.