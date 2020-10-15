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Мультфильм «Пчёлка Майя и Кубок мёда»

15 октября, 2020

Смотрите продолжение увлекательных приключений самой неугомонной пчёлки в мире!

Пчёлка Майя с нетерпением ждёт начала спортивных соревнований между ульями за Кубок мёда. Однако Императрица не только не допускает её улей до игр, но и требует, чтобы они отдали половину своего урожая мёда для питания других спортсменов. Такое положение дел не устраивает пчёлку, и она летит к Императрице, чтобы добиться включения её команды в список участников.

Смотрите мультфильм 17 октября в 19:00 в рубрике «Семейное кино» на канале «Карусель».

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