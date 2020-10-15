В новых выпусках программа «ТриО!» познакомит детей с профессиями

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15 октября, 2020

Компания «Первый канал. Всемирная сеть» совместно с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы подготовили серию премьерных выпусков познавательно-развлекательной программы «ТриО!».

В новых эпизодах передачи Гек, Платон и Жужа в игровой форме расскажут детям о работе московских промышленных предприятий и производстве продукции, а также познакомят юных зрителей с профессиями. Премьерный выпуск выйдет в эфир 17 октября на телеканале «Карусель».

В первом выпуске программы зрители побывают на виртуальной экскурсии завода «Микрон», где им покажут и расскажут, как изготавливают чипы для банковских и идентификационных карт, транспортных билетов, карт школьника и других «умных» вещей. А также ребята узнают, для чего нужны электронные документы, как они работают и зачем в них встроен специальный чип.

В следующих программах юная аудитория увидит, как изготавливаются конфеты и шоколад на знаменитой фабрике «Красный Октябрь» и сушки на Останкинском заводе бараночных изделий; познакомится с производством автомобилей на московском заводе Renault. И это ещё не всё! Маленькие зрители посетят Московский монетный двор и узнают, как чеканятся монеты, и побывают на заводе «Экотехпром», одном из предприятий Корпорации Экополис, где перерабатывается электротехника, отслужившая свой срок.

В ближайшее время в эфир выйдет 6 выпусков. Серии будут транслироваться на телеканале «Карусель» каждую субботу в 10:45 мск.