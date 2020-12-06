Познавательный мультсериал «Вася Атомный Движ»

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6 декабря, 2020

12-летний Вася растет в семье ученых, увлечен наукой и любит эксперименты. Он ведет собственный канал #Атомныйдвиж, где рассказывает друзьям и подписчикам про атомные технологии.

Это непросто — понятно объяснить, как происходит процесс деления атомного ядра, что такое композиты или как устроена современная атомная станция, но у Васи отлично получается. С ним дети узнают, чем полезны ледоколы и почему моряки зовут их ледодавами, зачем нужны плавучие АЭС и что они умеют, как быстро люди смогут добираться до Марса благодаря ядерным двигателям, для чего врачам радиоактивный лютеций и массу других интересных штук.

Познавательный мультсериал создан по книге Екатерины Матюшкиной «Трое в машине времени, не считая пушистого Атома» к 75-летнему юбилею атомной промышленности.

Смотрите премьеру с 7 декабря по будням в 17:05 на канале «Карусель».