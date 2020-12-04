Отрывок из книги «Мифы Древней Греции. Истории о богах, героях и чудовищах»

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4 декабря, 2020

Знаменитое общество National Geographic предлагает читателю оригинальное изложение сюжетов греческих мифов с великолепными детализированными иллюстрациями. Классические истории о богах и богинях, героях и чудовищах обретают новые краски в лирическом повествовании Донны Джо Наполи.

В повседневной жизни многое предсказуемо. Солнце встаёт, перемещается по небу, садится. Ночью загораются звёзды. Реки текут к морю. Жизнь кипит в воздухе, на земле и в воде. Эти живые существа кормят друг друга: растениями питаются животные, а их, в свою очередь, поедают другие животные. Но бывают и неожиданности: извержения вулканов, землетрясения, цунами, штормы. Жизнь на Земле сложно устроена.

Самые древние свидетельства существования человека говорят о том, что люди замечали эту сложность и хотели её объяснить. Насколько нам известно, из всех живых существ только люди задаются разнообразными вопросами о природе бытия. Вопросы, волнующие представителей разных культур, часто похожи друг на друга, но ответы, которые даются на них, и то, какая значимость придаётся этим ответам, могут заметно варьироваться. И эти ответы определяют, какие человеческие ценности важны для той или иной культуры. Они основываются на интеллекте, опыте и эмоциях. И на них мы строим свою этику, ритуалы, сказания.

В этой книге мы найдём ответы, которые древние греки дали на многие вопросы, интересующие людей. Мы также познакомимся с богами, богинями, героями и чудовищами, которые любят и ненавидят, ревнуют и остаются в дураках; их обуревают те же эмоции, что вдохновляют и мучают обычных людей.

Читая мифы, мы осознаём, что древние греки не только стремились получить от своих богов ответы на важные вопросы. Они также хотели, чтобы боги — по сути, их собственное отражение — помогли им понять самих себя.



Афина

БОГИНЯ МУДРОСТИ

Во времена, когда миром правил Кронос, титаны жили повсюду: одни на земле, другие — в морях. Самые глубокие океаны были вотчиной Океана, стремившегося заполнить водой всё. Рядом с ним плыла его сестра Тефида — гибкая, грациозная, беловолосая. Не из-за седины — она ещё не состарилась. Волосы не были и серебристыми — она не источала свет. Они были белыми. Чисто белыми, как материнское молоко. Именно белые волосы полюбились Океану, и он взял Тефиду в жёны.

Вместе они произвели на свет очень многих сыновей — все они были могучими реками, от великого Нила в Египте до знаменитой реки Скамандр близ Трои и многих рек, впадавших в дружелюбное Чёрное море. Реки закручивались в водовороты, с удовольствием волновались под ветром, обрушивались на скалы и падали вниз, на камни шумными, мощными водопадами.

Потом Океан и Тефида породили много дочерей. Все они были водными нимфами, некоторые жили в озёрах у подножия холмов, другие плескались в ручьях или скользили через болота. Каждая из нимф была особенной: одна — румяная, другая — проворная, одна — приветливая, другая — всезнающая, и все они были очаровательны.

Когда Зевс, младший из сыновей Кроноса, сверг своего отца и занял его место на троне царя вселенной, он заметил одну из этих нимф и был очарован. Метида, известная своей мудростью, казалось, текла к Зевсу, словно вода, прохладная и успокаивающая. Глядеть на неё было так же приятно, как погрузиться в чистый журчащий ручей. Зевс был покорён её красотой. И, поскольку он был царём и привык получать всё, что захочет, он просто взял Метиду в жёны. Вскоре в утробе Метиды стало расти дитя.

Тогда-то бабушка Зевса Гея и его дедушка Уран сообщили ему неприятную новость, которой на тот момент он почти не удивился: Метида родит ему дочь, а потом сына, и сын будет непобедим. Этот замечательный сын, этот негодный и ненавистный сын победит своего отца. Казалось, что это проклятие будет вечным: Урана победил его сын Кронос, Кроноса победил его сын Зевс, а теперь Зевса победит его сын, которого Метида обречена родить.

Зевс отказался мириться с этим. Его дед Уран пытался предотвратить своё поражение, заточив детей внутри их матери, Геи. Эта затея провалилась. Его отец, Кронос, чтобы избежать поражения, заточил детей в собственном теле. Снова неудача. Зевсбыл умнее, чем каждый из них. Он широко открыл рот и… просто выпил Метиду, выпил нимфу как стакан лучшей газированной воды в мире. Будучи заточённой в его теле, она не сможет родить ему сына, так что пророчество отменяется.

Зевс продолжил брать себе жён, целую череду жён. Всё это время Метида внутри него оберегала свою дочь, с любовью укачивала и нянчила её. Девочка познавала мир, находясь внутри матери и внутри отца. Она познавала всё, что познавали её родители. Девочка стала мудрее их обоих.

Прошло время, и Зевс почувствовал тошноту, казалось, его желудок вот-вот лопнет. Потом давление переместилось выше, к его глазам, и Зевс почти ослеп. В висках бешено пульсировала кровь. Волосы у Зевса встали дыбом, а потом из его лба появилась богиня Афина, живая, здоровая и в полном боевом вооружении.

Сероглазая девушка огляделась вокруг, она была мудрой и готовой ко всему. Она заняла своё место среди богов-олимпийцев и наблюдала за событиями своими внимательными серыми глазами, всегда готовая дать совет участникам войны, разработать стратегию для воинов и повести их на битву.



Отрывок из книги «Мифы Древней Греции. Истории о богах, героях и чудовищах»