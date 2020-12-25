Мультфильм «Снежная королева — 3: Огонь и лёд»

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25 декабря, 2020

Не пропустите показ приключенческого мультфильма в субботней рубрике «Семейное кино»!

Победой над Снежным Королём и Королевой не закончились приключения Герды. Родители девочки остались в плену у коварного Снежного Ветра, поэтому ей вновь предстоит долгий путь, полный приключений!

Герде помогают её лучшие друзья: брат Кай, тролль Орм и ласка Лута. Во время путешествия в руки Герде попадает древнейший и очень ценный артефакт, долгое время хранившийся у троллей — Камень Льда и Пламени, который может исполнить любое желание. Девочка загадывает, чтобы её отец и мать были освобождены, но всё идёт не так: вместо того, чтобы исполнить желание Герды, артефакт рушит гармонию в мире, а это грозит хаосом и катастрофами! Если Герда срочно не исправит ошибку и не восстановит равновесие магии, мир может исчезнуть…

Смотрите премьеру мультфильма 26 декабря в 19:00 на канале «Карусель»!