Спектакль «Чебурашка. Возвращение домой 2»

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28 декабря, 2020

Настоящий новогодний подарок зрителям телеканала «Карусель» — музыкальный спектакль для всей семьи «Чебурашка. Возвращение домой 2»!

Вас ждет увлекательное продолжение истории о Чебурашке — музыкальное представление с участием любимых героев из «Золотой коллекции» «Союзмультфильма».

Чебурашка попадает в цифровую реальность, а его друзья вместе с известными персонажами любимых мультфильмов помогают герою вернуться в реальный мир. Это спектакль о настоящей дружбе, взаимовыручке и о том, насколько важно уметь вовремя оторваться от виртуального мира. Ведь никакие даже самые современные гаджеты не заменят теплоту живого общения!

Не пропустите показ красочного представления 30 декабря в 17:15 на телеканале «Карусель»!