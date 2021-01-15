Фильм «Девочка Миа и белый лев»

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5 февраля, 2021

Не пропустите премьеру в субботней рубрике «Семейное кино»!

Миа вместе с семьей переезжает в Южную Африку из Лондона, где её родители покупают ферму по разведению львов.

Девочку ничего не радует на новом месте, ей хочется вернуться в Лондон, где остались друзья и беззаботная подростковая жизнь. Но внезапно на неё сваливается забота о маленьком белом львёнке по имени Чарли, который остался без родителей. И вся её жизнь круто меняется…

Они становятся неразлучны, пока однажды Миа не узнает, что её другу грозит серьёзная опасность. Тогда она решает сбежать и найти для Чарли новый дом, где лев будет счастлив и свободен.

Смотрите премьеру семейного фильма 6 февраля в 19:00 на канале «Карусель».