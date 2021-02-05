Путешествие полевого мышонка

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5 февраля, 2021

Эта история произошла с полевым мышонком, который обожал читать рассказы про бесстрашных рыцарей и отважных героев, но сам трясся от каждого шороха. Сможет ли самый большой трусишка на свете стать настоящим героем?

В безопасной норке

Герой этой сказки — маленький-маленький полевой мышонок.

«Да разве можно такую кроху назвать героем?» — подумают не-

которые читатели. И правда: не вышел Мышонок ни ростом,

ни обликом, ни силой, ни даже смелостью. В общем, ничего такого,

что обычно требуют от героев. Но верьте или нет, в этой истории

он станет настоящим героем.

Жил Мышонок тихонько на краю поля, около самого леса, жил —

никого не трогал. Домиком ему служила маленькая круглая избушка

с соломенной крышей. Нигде он не чувствовал себя так защищённо,

как дома.



«Мир ужасно большой, в нём полно дремучих лесов, в которых

можно заблудиться, обрывов, в которые можно свалиться, хищных

птиц — угодить им в лапы, ну и тому подобное», — перебирал Мышо-

нок в голове всякие ужасы.

Мышонку нравилось, чтобы всё шло своим чередом, по плану,

без изменений. Дни напролёт он хлопотал по хозяйству: убирал до-

мик, собирал зёрна и колол прутики на дрова. Дрова нужны всегда:

и на зиму, и вообще, на чёрный день. Довольный жизнью, он тихо

напевал себе под нос.

Лишь вечером, когда Мышонок готовил чай, в душу ему закралось одиночество. Он выглянул в окно и увидел, как господин Белкин

и Ёжик не спеша прогуливались по дороге вдоль поля.

— Бедные, они и не догадываются, что ходят по лезвию ножа! —

прошептал Мышонок. Он дрожал за каждого соседа. Он не понимал,

как это другие звери так легкомысленно расхаживают посреди дороги,

когда в любой момент хищник или кто пострашнее мог на них обру-

шиться с небес. Ерунда, конечно, но Мышонок вполне в это верил.

И совершенно не хотел думать о том, почему иногда ему бывало так

грустно и одиноко.

Закончив, наконец, все дела, собрав зёрна, затопив камин, развесив

сушиться крапивные листья, Мышонок подошёл к книжной полке.

Там было много книг об отважных путешественниках и первооткры-

вателях. Перед сном Мышонок любил окунуться в захватывающий

мир приключений, такой далёкий от его маленькой уютной норки.

Особенно ему нравилось, когда герой несмотря ни на что трижды

побеждал огромного врага. А ещё он любил пир горой в конце, когда,

стосковавшись по свободе, герой убегал навстречу новым приключе-

ниям. Дочитав сказку, Мышонок закрыл глаза и, перед тем, как уснуть,

немного помечтал о геройской жизни.

Страшное потрясение

И вот однажды произошла досадная неприятность, которая пере-

вернула всю мышиную жизнь. Мышонок, как всегда, собирал

зёрна, упавшие на землю около его домика. День был ясный,

летний ветерок шуршал листвой деревьев. Господин Белкин вылез

из дупла погреться на солнышке. Сидя на ветке старого дуба, он грыз

жёлудь и наблюдал, как внизу хлопочет Мышонок. И только Белкин

собрался поздороваться, как жёлудь выскользнул из его лап и упал

прямо на голову Мышонку. От неожиданного, непонятного удара

Мышонок подскочил и стрелой помчался в домик.

— Конец света! — закричал Мышонок. Господин Белкин попытался

сверху извиниться, но соседа уже и след простыл. Мышонок запер

дверь на три замка и спрятался под кровать. Только там он смог от-

дышаться.

«Какое нас постигло страшное несчастье! Куски неба уже на голову

валятся!» — переживал Мышонок.

Долго он не мог прийти в себя от страха, перебирал в голове все-

возможные страшные ужасы. На душе у Мышонка было тревожно,

он чувствовал себя страшно одиноким перед лицом катастрофы.

«И что мне теперь делать? Куда идти? И как это возможно?» — во-

просы беспорядочно вертелись у него в голове. В дверь постучали.

Но Мышонок не шелохнулся.

«Наверняка какой-нибудь хулиган. Во время стихийных бедствий

звери дичают», — с этими мыслями Мышонок остался лежать под

кроватью. А за дверью стоял не кто иной, как господин Белкин, ко-

торый хотел извиниться за конфуз. Он немного волновался за здоро-

вье соседа. Белкин заглянул в окошко в двери, чтобы убедиться, что

с Мышонком всё в порядке, и увидел, что тот калачиком свернулся под кроватью.



— Всё с ним в порядке, просто дурачится, — пробурчал Белкин

и ушёл на вечернюю прогулку.

Несколько дней Мышонок провёл прячась то под кроватью, то под

столом. Снаружи ничего особо не грохотало, и он наконец решился

выйти из укрытия. А ещё ему было очень интересно, как выглядел

мир после страшного потрясения.

«Бывают моменты, когда надо смело взглянуть в глаза реальности», —

подбадривал он себя. Мышонок прыгнул к окну и приготовился уви-

деть царящую разруху, но, к его удивлению, снаружи струился мягкий

свет вечернего солнца.

«Солнце и луна на своих местах, уже хорошо!» — размышлял Мы-

шонок. Он осторожно схватился лапками за оконную раму и выглянул

наружу. Перед ним открылся такой потрясающий вид, Мышонок даже

глазам своим не верил.

Вечер был наипрекраснейший: солнце клонилось к закату, ветерок

изредка лениво шевелил траву. Господин Белкин читал лесным жи-

телям какую-то лекцию, нигде не было ни тени тревоги. Мышонок

замер, сердце его сжалось. Он вдруг понял, что конец света наступил

лишь в его воображении. Ему стало грустно оттого, что он оказался

таким трусливым мышонком, и стыдно было думать о том, во что

верил всей душой секунду назад.

«Что подумают другие звери, когда узнают, что я поверил в конец

света?» — переживал Мышонок. Он прекрасно знал, что его считали

чудаком, временами он и сам так считал. С другой стороны, на душе

полегчало, что мир не рухнул. Мышонок вспоминал книжных героев

и их подвиги. Ему очень хотелось на себе почувствовать, как это —

совершать подвиги и ничего не бояться. С этими мыслями он пошёл

в кровать, а перед тем, как заснуть, записал в дневнике: «Всё это

может сыграть важную роль в моей жизни». На этом Мышонок по-

грузился в глубокий сон, и снились ему смелые подвиги маленького,

но храброго мышонка.

Отрывок из книги «Путешествие полевого мышонка»