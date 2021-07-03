Мультсериал «Волшебное королевство Энчантималс»

Не пропустите новые приключения подружек Энчантималс!
Когда волшебницы из Вандервуда занимались подготовкой ежегодного праздника в Снежной долине, у королевских гостей случилась беда — их королева пропала!
Но подружки Энчантималс уже спешат на помощь! Девочки со своими питомцами-помощниками отправляются на Королевский остров, чтобы найти пропавшую королеву и помочь новым друзьям получить их магические способности.
В этом сезоне мультсериала зрители познакомятся с новыми героинями, похожими на разных фантастических существ и животных — русалку, пегаса, феникса, дракона, зайчика и пони.
Смотрите премьеру мультсериала с 5 июля по будням в 17:50 на канале «Карусель»!