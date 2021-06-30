Подведены итоги конкурса «Танцуй по-своему!»

30 июня, 2021
Зрители и жюри сделали свой выбор! Партнёр конкурса отметил дополнительными призами ещё 12 участников конкурса!
Итак, победителями стали:
- Виктория Алексеевна Кривова
- Лиза Ивановна Стронина
- Константин Германович Ялтанский
- Дима Матвей Дегтярев
- Илья Дмитриевич Главацкий
- Станислава Лебедь
- Фёдор Дмитриевич Инюткин
- Андрей Артемович Сенаторов
- Анастасия Михайловна Зайцева
- Василина Алексеевна Пономарева
- Мария Васильевна Мещерякова
- Стефания Сергеевна Максачеаа
- Матвей Эдуардович Белых
- Илья и Павел Константиновичи Бондаренко
- Маша Ким
- Александра Ивановна Мануйлова
- Алина Альбертовна Миннахметова
- Алиса Константиновна Полякова
- Карина Курманова и Валентина Ткаченко
- Ольга Тимуровна Белоусова
- Анастасия Романовна Халеева
- Лев Андреевич Малков
Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои видео!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.