Приключения в мире динозавров

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13 августа, 2021

– Внимание! Внимание! Удивительная находка! В музее палеонтологии вылупился динозавр! Внимание! Внимание! Настоящий динозавр в XXI веке! Сенсация!

— в один летний день все газеты, журналы, телеканалы и радио взорвались новостями о том, что в городском музее из окаменелого яйца вылупился детёныш динозавра.

Если по-честному, то никто не видел, как он вылупился. Да и его самого никто не видел. Видели только разбитую скорлупу.

Её обнаружил мальчик Фёдор, который пришёл со своим отцом на обычную утреннюю экскурсию в музей. Он часто ходил сюда и знал все экспонаты* назубок.

— Папа, смотри, — подбежал мальчик Фёдор к витрине, —вчера здесь все яйца были целые, я точно помню. А сейчас одно — расколотое! Из него кто-то вылупился! Вылупился!



Отец Феди был палеонтологом**.

С самого детства Федя жил в мире динозавров, но в мире, который он выдумал себе сам. Отец рассказывал, что эти большие существа давным-давно вымерли и встретить живого динозавра сейчас — так, чтобы с шипами, когтями, клыками

и ростом с многоэтажный дом — увы, невозможно.

— Динозавры, — говорил отец — не хотели исчезать. Учёные долго думали, почему же всё-таки они погибли. По одной версии, причиной тому послужил гигантский астероид***.

Он был такой большой, что и представить себе сложно. И всё бы ничего, да вот однажды он со всего размаху врезался в нашу планету. Земля содрогнулась — ничего себе, такой удар! — и впала в долгую зиму. Динозавры, привыкшие к теплу и вкусной еде, не смогли выжить. Они падали без сил, голодные и холодные. Год за годом земля, ветер и вода укрывали их многослойным одеялом из песка, почвы и камней. Благодаря этому покрову сохранились их кости. По ним учёные и восстанавливают сейчас внешний облик древних животных.

— И что, совсем никого не осталось?

— Остались отдельные виды, вроде марсианского муравья или грифовой черепахи, которые почти не изменились с тех пор. А те великие динозавры, огромные, как горы, и грозные, как шторм, увы, исчезли.



— И совсем ни одного даже мааленького троодона не осталось? — ухватился Федя за последнюю соломинку.

Из всех динозавров больше других он любил троодона — умного, резвого и любопытного ящерка, который и характером походил на него, и ростом. Отец говорил, что троодон вырастает до 1 метра, то есть Федя, которому на тот момент было целых 8 лет, чувствовал бы себя уверенно, встретившись с ним лицом к лицу. Точнее, лицом к мордашке.

Мальчик даже имя ему придумал — Пронырка.

— Ни одного троодона, — вздохнул отец.

Федя тогда страшно расстроился, но надежду на встречу с троодоном не потерял.





*Экспонат — это предмет, который представляет собой особую ценность для науки. Экспонат находится в музее, и на него можно прийти посмотреть.



**Палеонтолог — это учёный, который охотится за всякими древностями. Он находит в земле останки вымерших животных и растений, которые называются ископаемые.



***Астероид — это такое небесное тело, обломок далёкой планеты, который носится в космосе сам по себе.





Отрывок из книги Дарьи Мультановской «Приключения в мире динозавров»

