День рождения Play-Doh!

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15 августа, 2021

Любимый многими ребятами Додошка отмечает День рождения! По такому случаю телеканал «Карусель» вместе с Play-Doh объявляют новый конкурс!

Придумай и слепи из Play-Doh подарок Додошке и получи шанс превратить фантазию в реальность!

Включи фантазию, придумай и слепи для Додошки самый желанный подарок.

Сфотографируй подарок и загрузи работу на сайт.

Зови всех друзей голосовать за твою работу и выигрывай классные наборы от Play-Doh.

Выиграй самый необычный подарок: Play-Doh превратит твою работу в самый настоящий подарок!

В программе «Спокойной ночи, малыши» Додошка объявит,какие же подарки воплотились в реальность.



*Конкурс проводится для детей от 5 до 12 лет с 15 августа по 15 сентября 2021 года. Приём работ до 14 сентября 2021 года включительно.

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