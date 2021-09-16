Церемония вручения Национальной детской премии «Главные герои — 2021»

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16 сентября, 2021

Смотрите 18 сентября, чтобы узнать, кто станет Главными героями этого года!

Ежегодная национальная премия «Главные герои» — награда, присуждаемая на основе общероссийского голосования. В течение нескольких месяцев дети поддерживают своих любимых героев и отдают голоса лучшим из них в 14 номинациях.

На торжественной церемонии вручения Премии в ходе интерактивного музыкально-театрализованного представления зрители погружаются в сказочный мир с участием любимых героев и персонажей, которые и объявляют победителей всех номинаций.

Не пропустите Церемонию вручения премии «Главные герои — 2021» 18 сентября в 18:55 в эфире телеканала Карусель»!