Объявлены победители премии «Главные Герои–2021»

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19 сентября, 2021

18 сентября в эфире телеканала «Карусель» состоялась 5-я церемония вручения Национальной детской премии «Главные Герои–2021», на которой были объявлены победители в 14 номинациях.

В течение нескольких месяцев юные зрители выбирали лучшие программы, анимационные фильмы и сериалы, выдающихся ведущих и любимых героев. В шорт-лист вошли 42 героя, и только 14 участников получили награду — статуэтку «Главные Герои–2021».

Победители премии «Главные Герои–2021»:

главная премьера российского анимационного сериала: «Зебра в клеточку»;

главный российский анимационный сериал: «Простоквашино»;

главный юный ведущий: Марфа Колоскова («Еда на ура!»);

главный познавательный ТВ-проект: «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»;

главный развлекательный ТВ-проект: «Спокойной ночи, малыши!»;

главная ведущая ТВ-программы: Тутта Ларсен («Еда на ура!»);

главный ведущий ТВ-программы: Каляка-Маляка («Студия Каляки-Маляки»);

главный плюшевый герой: Степашка;

главный зарубежный анимационный фильм: «Душа»;

главный российский анимационный фильм: «Конь Юлий и большие скачки»;

главная детская песня: анимационный сериал «Сказочный патруль» — «Сказка»;

главный российский анимационный герой: Крош («Смешарики»);

главный зарубежный анимационный сериал: «Щенячий патруль»;

главный зарубежный анимационный герой: Губка Боб Квадратные штаны («Губка Боб Квадратные штаны»);

«Для нас, продюсеров, работающих с детским и семейным контентом, очень важно получать обратную связь от зрителей. Премия “Главные Герои” как раз является одной из тех важных площадок, соединяющих продюсеров и зрителей. Нам приятно, что проекты студии не первый год становятся лауреатами премии. В этот раз зрители выбрали нашу премьеру — анимационный фильм ‟Конь Юлий и большие скачки”, а главный персонаж, конь Юлий, уже давно полюбился и детям, и родителям», — прокомментировал соучредитель студии анимационного кино «Мельница», руководитель компании «СТВ» Сергей Сельянов.

Церемония награждения прошла в виде интерактивного музыкально-театрализованного представления, а провели её юные ведущие Андрей Титченко и Таисия Скоморохова, знаменитый шоумен Дмитрий Хрусталёв. В этом году дети не только выбирали своих «главных героев»: дети-ведущие придумали, как наградить победителей в онлайн-формате, и организовали звёздным гостям весёлые челленджи. Любимица зрителей Николь Плиева, артист Денис Клявер, актриса Василиса Немцова, певица и блогер Юля Гаврилина, Вита Корниенко, Фёдор Парамонов, Марта Тимофеева-Кесслер, телеведущая и актриса Юлия Зимина с дочкой Симоной и Елена Борщева с дочкой Умой вручили заветные статуэтки лауреатам премии.



Российская Национальная детская премия «Главные Герои» — награда, которая с 2017 года ежегодно присуждается на основе общероссийского голосования детей. Премия призвана выявить интересы юных зрителей, определить лучшие телевизионные проекты, популяризировать качественный детский контент и сформировать платформу для диалога между потребителями телевизионных продуктов и продюсерами, создающими проекты для детской аудитории.