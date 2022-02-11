Мультфильм «Кощей. Начало»

Добавить в закладки

11 февраля, 2022

Вам интересно узнать, каким был Кощей в молодости? Смотрите приключенческий мультфильм с участием героев русских сказок и любимых волшебниц из «Сказочного патруля»!

Давным-давно в Дивноземском княжестве люди и сказочные существа жили дружно. Но внезапное появление страшного Белого призрака, способного уничтожить весь мир, напугало и рассорило обитателей сказочных земель. Остановить чудище способен лишь один герой — молодой Кощей, вооруженный говорящим Мечом-кладенцом и готовый к любым испытаниям.

В мультфильме появятся главные героини «Сказочного патруля» — волшебницы Алёнка, Маша, Варя и Снежка, которым отведена важная роль в сюжете. Также зрители повстречаются с известными персонажами русского фольклора — Бабой-Ягой, Водяным, Котом учёным — и новыми героями, циркачкой Мэй и мальчиком Бао.

Смотрите премьеру 12 февраля в 19:00 и 13 февраля в 12:35 в эфире телеканала «Карусель»!