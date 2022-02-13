Мультсериал «Скай Бластерс»

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13 февраля, 2022

Зрелищный мультсериал о космических приключениях воинов Скай Бластерс и спасении Вселенной.

На далекой звезде Наби-Наби каждый воин мечтает стать защитником Скай Бластерс, охраняющим мир во Вселенной! Во время отбора воинов Защитного Щита тёмные силы вновь собираются захватить мир. Единственные, кто может остановить вражеский легион, — это новоявленные воины Скай Бластерс!

Хэйден, Грэйси и Алекс начинают свои захватывающие путешествия по городам и континентам в поисках звёздных жетонов, чтобы навеки запечатать тёмные силы. Справляясь с множеством препятствий, они обретают новых друзей, разгадывают тайны, а также помогают в трудных ситуациях нуждающимся.

Единственное их оружие — это новейшие боевые корабли Скай Бластерс, которые могут атаковать и обороняться одновременно. Атака активируется при стрельбе боевыми жетонами, а оборона — благодаря суперщитам, сдерживающим нападения.

Смотрите премьеру с 14 февраля с понедельника по четверг в 23:35 в эфире телеканала «Карусель»!