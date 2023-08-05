Мультсериал «ВИП петс»

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5 августа, 2023

Мы ВИП-питомцы и лучшие друзья! Вместе мы откроем для себя множество красивых причесок и отправимся в захватывающие приключения!

Познакомьтесь с бандой питомцев с очень длинной шерстью! Они живут счастливо со своими владельцами и ежедневно устраивают тайные приключения в шумном Центральный парке для домашних животных. Жизнь питомцев изменится, когда они обнаружат заднюю комнату парикмахерской Фабио и Фабии, — секретное и особенное место, где они перевернут свою жизнь и свои прически с ног на голову!

Смотрите премьеру с понедельника по пятницу в 08:30 на канале «Карусель»!