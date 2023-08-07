Телеканал «Карусель» выступит информационным партнером II Международного детского культурного форума

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7 августа, 2023

II Международный детский культурный форум состоится с 10 по 12 августа 2023 г. в Москве. На нем соберутся более 2000 детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья и обсудят темы культуры и искусства, найдут друзей и единомышленников, смогут задать свои вопросы Министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой.

Организаторами форума выступят Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, а телеканал «Карусель» станет его информационным партнером.

Юных участников форума ждёт множество интересных активностей: концерты и мастер-классы, арт-школы и сессии, лекции и встречи с известными деятелями культуры, представителями государственных и общественных структур. Дети смогут больше узнать о театральном, музыкальном, изобразительном и хореографическом искусстве, современных медиа, о работе музеев и выставок, а также о литературе, кино и анимации.

В частности, участники форума смогут посетить Российский национальный музей музыки, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственную Третьяковскую галерею, «Киноконцерн «Мосфильм», ВДНХ, Большой Московский государственный цирк на Проспекте Вернадского, Московский концертный зал «Зарядье».

На форуме также пройдет подведение итогов конкурса детских проектов в сфере культуры и искусства «Культурная инициатива». Финалисты конкурса презентуют свои проекты, а Министр культуры РФ Ольга Любимова оценит предложенные проекты, даст рекомендации по их реализации и объявит победителя. Лучший проект получит финансовую поддержку от Минкультуры России.

10 августа состоится семинар «Телевидение, которое делаешь ты», спикерами на котором выступят представители телеканала «Карусель». На семинаре медиаменеджеры приоткроют тайны телевизионной кухни, расскажут, как применяются современные технологии и внедряются новые форматы. А участники форума поделятся мнением о том, какое телевидение они хотели бы видеть, и опишут свои идеи. Возможно, на этом семинаре зародится необыкновенный телевизионный проект, который в скором времени появится в эфире.

В рамках вечерней программы двух первых дней форума состоятся концерты лучших детских песенно-танцевальных коллективов, а хэдлайнером гала-концерта закрытия станет российская певица Полина Гагарина.

