Фестиваль «Включайся!» в этом году пройдет онлайн

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30 октября, 2020

Национальная ассоциация телерадиовещателей с 7 по 9 ноября 2020 г. проведёт 15-й фестиваль детского телевидения «Включайся!». В этом году форум пройдёт в формате онлайн при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Несмотря на сложный период в связи с пандемией коронавируса, фестиваль «Включайся!» продолжает активную жизнь, сохраняя все традиции своей 15-летней истории.

«Включайся!» – конкурс детских и юношеских телевизионных программ и фильмов, созданных студиями, участниками которых являются дети в возрасте до 18 лет, а также телекомпаниями, производящими программы для детей. Творческие работы будут оцениваться в семи номинациях: «Хочу всё знать», «Герои моей страны», «Мир добрых новостей», «Не скучай!», «Пластилиновая ворона», «Увлекательный мир» и «Кинолюбитель».





В этом году больше всего заявок поступило в номинации «Не скучай!» (36 работ), «Хочу всё знать» (35) и «Кинолюбитель» (32). Всего на конкурс принято 188 творческих работ. Среди участников много новых конкурсантов, тех, для кого онлайн-формат фестиваля оказался очень удачным решением. В детском форуме примут участие канал «Арзамасское Доброе» (Арзамас), Студия анимационного творчества «Перспектива» (Ярославль), телестудия «ПозиТиВ» (Златоуст, Челябинская обл.), Студия ЦДТ.ТВ (Урюпинск, Волгоградская обл.), Школа телевидения «ТЕЛЕШКО» (Уфа), Детская студия видеотворчества «Два-Кадра» (Ярославль), телеканалы «Осетия-Ирыстон» (Владикавказ), «Ариг Ус» (Улан-Удэ), «Будильник» (Казань), Телевизионная студия «56 ТВ» (Санкт-Петербург), Студия «Азбука цифры» (Москва) и другие школы, центры творчества, ТВ-студии из Екатеринбурга, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Хабаровска, Донецка (Украина), Московской, Новосибирской, Тверской, Челябинской областей.



В состав профессионального жюри фестивального конкурса вошли Наталья Ломыкина, кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета журналистики МГУ, литературный обозреватель Forbes, ведущая радио Sputnik; Антон Михалёв, режиссёр-постановщик детских и семейных проектов каналов Disney и «Карусель»; Вера Оболонкина, главный редактор канала «Карусель», директор Дирекции детско-юношеских программ "Первый канал. Всемирная сеть"; Юрий Пронин, главный художник-постановщик киностудии «Союзмультфильм»; Максим Прохоров, руководитель каналов детского и семейного вещания ViacomCBS Россия; Дмитрий Ходаковский, руководитель отделов операторов и монтажёров, главный оператор дирекции производства программ Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»; Татьяна Цыварева, главный редактор телеканала «Карусель», генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ».

Критериями оценки работ для жюри являются: нестандартность подхода к воплощению идеи, сюжета, соответствие заявленной номинации, яркость творческой идеи, уровень воплощения творческого замысла. В итоге жюри определит победителей конкурса среди детских телевизионных студий и победителей среди телекомпаний, производящих программы для детей и юношества. Кроме того, во время фестиваля будет организовано зрительское голосование, и по каждой из 7 номинаций будут определены победители, набравшие наибольшее количество голосов.



Все фестивальные мероприятия пройдут в открытом доступе в интернете, и все желающие смогут увидеть трансляции мастер-классов и встреч с членами жюри, церемонию объявления победителей творческого конкурса.

Фестиваль состоится при неизменном участии федерального общедоступного семейного телеканала «Карусель». Генеральным партнёром выступит федеральный канал ТНТ. Медиапартнеры: МТРК «Мир» и Общественное телевидение России. Главный информационный партнёр телеканал «НИКА TV».

Первый фестиваль «Включайся!» прошёл в 2006 году в Ханты-Мансийске. За годы существования его участниками стали тысячи юных режиссёров, операторов, мультипликаторов из разных республик и городов России, а также стран ближнего зарубежья. И многие из них связали свою профессиональную деятельность со сферой медиа.



Подробная информация – на сайте НАТ