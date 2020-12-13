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Премьера: Мультсериал «Команда Дино» Премьера: Мультсериал «Команда Дино»
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Мультсериал «Команда Дино»

13 декабря, 2020

Команда Дино — настоящие герои. Их миссия — защищать маленьких и слабых!

Познакомьтесь с героями-динозаврами: Ти-Рекс — сильный и храбрый, Том — мудрый и любознательный, Вики — милая и дружелюбная, а Малыш Пин — озорной проказник. 

Команда Дино прибывает в маленький городок, поселяется в нем и делит все радости и невзгоды с местными жителями. Когда у обитателей городка возникают трудности или случаются невероятные происшествия, герои бросаются на помощь. Всякий раз, сталкиваясь с новым вызовом, участники Команды Дино познают мир и обретают новых друзей. 

Смотрите премьеру мультсериала с 14 декабря по будням в 07:40 на канале «Карусель».

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