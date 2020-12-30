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Отрывок из книги «Как растут ёлочные шары»

30 декабря, 2020

Дед Мороз — существо загадочное. Про него рассказывают разные истории, и даже дом теперь у него есть где-то под Великим Устюгом. Но на самом деле никто про него ничего не знает. Неизвестно даже, сколько ему лет, а уж кем ему приходится Снегурочка — и вовсе страшная тайна. Как ни странно, взрослых и детей интересуют все эти загадки. И особенно — где живёт Дед Мороз между празднованием Нового Года. Наконец в этой книге некоторые секреты великого волшебника будут раскрыты! Здравствуй, Дедушка Мороз!

***

Так получилось, что этим летом мне обязательно надо было поехать на Cевер. На целый месяц, а то и вообще — как получится. А дочурку мы решили на это время отправить с бабушкой на море, на юг. Но она ни капельки не хотела туда ехать, на всех дулась, а в метро, по дороге на вокзал, совсем раскапризничалась. А ещё называется взрослая девочка, четыре года! Мы её и уговаривали, и ругали — ничего не помогало. Сначала она хныкала про себя, а потом стала реветь вполголоса. На нас уже люди оборачиваться начали, отрываясь от смартфонов.

— Просто безобразие! — возмутилась сидящая напротив бабушка в клетчатом костюме. — Совершенно невоспитанный ребёнок. Детей надо пороть! 
И она выразительно посмотрела на окружающих, ища поддержки. Но её почему-то никто не поддержал. Справа от клетчатой бабушки сидела молодая симпатичная девушка с длинной русой косой и отгадывала кроссворд. Слева стояла группа подростков со спортивными сумками. Лялька покосилась на бабушку и прибавила громкость. Клетчатая бабушка покосилась на Ляльку, повернулась к подросткам и всё-таки решила остановиться на девушке. 
— Вот вы в газетку уткнулись, — завелась бабушка, — а я считаю, что детей надо пороть! 
Девушка вздохнула и отложила журнал. 
— Это вышедшие из моды кофточки пороть надо! — сказала девушка. — А детей любить надо! И иногда исполнять их желания. 
— Ну и ну! — покачала головой бабушка, а девушка повернулась к моей дочери: 
— Вот скажи, какое у тебя желание, и я его исполню. Только, чур, одно желание. Вот первое, что ты сейчас скажешь, я и исполню. Обещаю! 
В наступившей тишине был слышен только шум колёс под вагоном. Лялька молчала, дрожала на- дутыми губами и противно хлюпала. 
— Хочешь, я сделаю так, чтобы твоя мама поехала с тобой на юг? — спросила девушка. 
— Тогда я потеряю работу и не смогу купить тебе большой кукольный дом на день рождения, — вставила я
Лялька всхлипнула. 
— Или я могу сделать так, чтобы ты поехала с мамой, — предложила девушка. 
— Тогда ты там замёрзнешь и заболеешь, потому, что твою тёплую куртку мы оставили дома, — добавила я. 
— А на Севере знаешь как холодно! — сказал один из ребят с сумками. 
— Там Дед Мороз живёт! — подхватил второй, и они рассмеялись. 
Лялька сделала большой заключительный всхлип, вытерла глаза и посмотрела на девушку. 
— И ничего я такого не хочу! — выразительным и вредным голосом сказала Лялька. — А раз там живёт Дед Мороз, то пусть тогда моя мама встретится с Дедом Морозом и пусть он её там заморозит! 
— Ну вот! — всплеснула руками клетчатая бабушка. — Это плоды совреме… 
Дальше бабушка не договорила. Она так и осталась сидеть с открытым ртом и выпученными глазами. Только руки опустила, медленно-медленно. И мы все тоже замерли, потому что девушка вдруг взмахнула кроссвордом, закинула за спину косу и тихонечко засветилась. На её голове откуда ни возьмись появился серебристо-белый кокошник, на плечах — такой же, расшитый алмазами полушубок, на ногах — сапожки. А джинсы остались на месте, почему-то так и не превратившись в платье. Не прошло и трёх секунд, как перед нами во всей своей русской красе сидела самая настоящая Снегурочка. Все так растерялись, что не успели даже заснять происходящее. 
 
— Будь по-твоему, девочка! — ласково сказала Снегурочка. — Раз уж я тебе обещала, что выполню твоё желание, то так тому и быть! Пусть твоя мама встретится с самым настоящим Дедом Морозом и… 
— Нет! — что было сил закричала Лялька. — Я не хочу, чтобы мою маму замораживали! Я пошутила! Я капризничала! Я больше не буду! Не надо мою маму замораживать! 
Снегурочка наклонила голову набок и внимательно посмотрела на Ляльку. Лялька вцепилась в меня мёртвой хваткой.
— Не надо меня замораживать, Снегурочка! — попросила я. — Я хорошая! 
— Хорошая, хорошая! — дружно закивали подростки с сумками. 
— И в-в-вообще детей п-п-пороть надо! — заикаясь, проговорила клетчатая бабушка. 
Снегурочка улыбнулась. 
— Да что ты, девочка! — успокоила она Ляльку. — Конечно, никто не будет твою маму замораживать! Не бойся! Я же обещала выполнить только одно твоё желание. Первое. А какое было твоё первое желание? Чтобы твоя мама встретилась с Дедом Морозом. И она обязательно с ним встретится, а больше ничего не произойдёт. А ты вырастай и не капризничай, ладно? 
 
И Снегурочка растаяла. Вернее, чудесным образом растворились в воздухе кокошник, шубка и сапожки. Напротив нас опять сидела самая обыкновенная девушка в синеньких джинсах и как ни в чём не бывало решала кроссворд. Вместо русой косы у неё теперь была короткая рыжая стрижка под мальчика. 
Бабка перекрестилась. 
Один из ребят присвистнул. 
А мы с Лялькой приехали.

Отрывок из книги «Как растут ёлочные шары»

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Редакциия «Малыш» издательства «АСТ»

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