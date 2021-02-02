Шоу «Большие и маленькие. Избранное»

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20 февраля, 2021

Проект «Большие и маленькие» посвящён непрофессиональному детскому и юношескому танцу.

На съемки программы съехались коллективы и солисты со всей страны в возрасте от 9 до 18 лет. Здесь нет проигравших: никто не судит юных артистов в привычном смысле. Но не судить — не значит не оценивать. Звёздное, но очень демократичное жюри поддерживает, даёт профессиональные советы, а в конце каждой программы определяет одного победителя.

Ведущая шоу — Народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

Не пропустите премьеру 21, 22 и 23 февраля в 14:30 в эфире телеканала «Карусель»!