Телеканал «Карусель» объявляет чемпионат «Семья на ура!»

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18 июня, 2021

В честь юбилея телеканала мы предлагаем поучаствовать в чемпионате «Семья на ура!»: показать и рассказать, как интересно и с пользой вы проводите время вместе.

Выполняйте творческие задания всей семьёй и присылайте работы на сайт. Каждую неделю — новый конкурс! Принимайте участие в чемпионате и получите шанс стать героем программы «Семья на ура!».



Мы разыграем классные призы от телеканала и партнёров, а каждого участника чемпионата ждёт диплом!

Вместе с телеканалом «Карусель» всегда можно весело и интересно провести время всей семьёй: узнавать новое, учиться готовить, устраивать торжества и заниматься творчеством!



*Конкурс проводится с 18 июня по 20 августа 2021 года.