Отрывок из книги «Маруся – спортсменка»

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25 июня, 2021

В книгу вошли две истории про весёлую Марусю. Сначала мальчики и девочки научаться плавать вместе с Марусей и её друзьями в бассейне, а потом покатаются на лыжах, санках и коньках. Марусин пример очень заразителен – сразу хочется заниматься спортом и стать чемпионом!

ВОСЬМОЙ УРОК — поплыли! Наконец, на восьмом уроке, как и обещал тренер, я поплыла одна в большом бассейне. Сама себе не верю!

Сначала я всё время повторяла про себя инструкции тренера: «Двигать руками и ногами ритмично, дышать ровно: руки в стороны — вдох, руки вместе — выдох. Ногами не брызгать».

А потом всё стало получаться само собой. Руки и ноги разгребают воду, я плыву всё быстрее!

И дышится легко.

— Смотрите на Марусю! — радуется тренер.



ДЕВЯТЫЙ УРОК — прыгаем и ныряем.

Нырять можно по-разному: из положения сидя, стоя или присев. Теперь, когда я научилась неплохо плавать, тренер показывает мне, как правильно нырять, для начала — с бортика бассейна.

Руки вперёд и вверх, они прижаты к голове, ноги упираются в стенку бассейна. Чуть наклониться и…

— Маруся, приготовиться! Прыгай на счёт три! Раз… два… три… Пошла!



Ой, кажется мне страшно… Но на меня все смотрят: ребята, тренер, Таксик. Нет, я не струшу!

Прыг! Куча брызг! Хорошо вам смеяться, но не каждый смог бы нырнуть и так в первый раз.

Это ведь совсем не то, что скользить поверху, надо бесшумно рассечь воду и чуть ли не до самого дна достать. Ухожу в глубину.

Пузыри булькают в ушах. Зато потом совсем не страшно. И хочется нырять ещё и ещё.

Таксик тоже с удовольствием понырял бы вместе с хозяйкой. Но собакам, даже таким маленьким, не разрешается прыгать в бассейн и плавать в нём по-собачьи.

Теперь все мальчики и девочки в нашей группе умеют плавать и нырять. Теперь они как рыбки, как тритончики, как утки — никогда не потонут.

Можно плыть под водой и на воде, хочешь — брассом, хочешь — на спинке или на боку. Или даже на месте — крутишь в воде ногами, как на велосипеде.

В клубе «Тритоны» веселье!

Как здорово пихать друг друга в воду! Раньше я бы обиделась и испугалась. Теперь же только смеюсь.

Неужели ещё месяц назад я не могла держаться на воде?!

Отрывок из книги «Маруся – спортсменка»

