Подведены итоги конкурса «Танцуй по-своему!»

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30 июня, 2021

Зрители и жюри сделали свой выбор! Партнёр конкурса отметил дополнительными призами ещё 12 участников конкурса!

Итак, победителями стали:

Виктория Алексеевна Кривова Лиза Ивановна Стронина Константин Германович Ялтанский Дима Матвей Дегтярев Илья Дмитриевич Главацкий Станислава Лебедь Фёдор Дмитриевич Инюткин Андрей Артемович Сенаторов Анастасия Михайловна Зайцева Василина Алексеевна Пономарева Мария Васильевна Мещерякова Стефания Сергеевна Максачеаа Матвей Эдуардович Белых Илья и Павел Константиновичи Бондаренко Маша Ким Александра Ивановна Мануйлова Алина Альбертовна Миннахметова Алиса Константиновна Полякова Карина Курманова и Валентина Ткаченко Ольга Тимуровна Белоусова Анастасия Романовна Халеева Лев Андреевич Малков

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои видео!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.