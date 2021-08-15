День рождения Play-Doh!

Любимый многими ребятами Додошка отмечает День рождения! По такому случаю телеканал «Карусель» вместе с Play-Doh объявляют новый конкурс!
Придумай и слепи из Play-Doh подарок Додошке и получи шанс превратить фантазию в реальность!
Выиграй самый необычный подарок: Play-Doh превратит твою работу в самый настоящий подарок!
В программе «Спокойной ночи, малыши» Додошка объявит,какие же подарки воплотились в реальность.
*Конкурс проводится для детей от 5 до 12 лет с 15 августа по 15 сентября 2021 года. Приём работ до 14 сентября 2021 года включительно.