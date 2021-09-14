Мультсериал «Отряд-А. Игрушки-спасатели»

Добавить в закладки

14 сентября, 2021

Удивительный отряд научит детей основам безопасности дома и на улице.

Герой мультсериала — мальчик Оливер, а его дедушка — блестящий ученый, который хочет позаботится о безопасности любимого внука. Дедушка изобретает интеллектуальный чип и вставляет его в любимые игрушки Оливера — Капитана Лео, Дэш, Тимми, Эцио и Мамбо, чтобы эта команда смогла позаботиться о мальчике в повседневной жизни.

Со своими удивительными игрушками Оливер создает спасательный отряд, чтобы помогать жителям города. Герои работают вместе и всегда добиваются успеха даже в самых сложных и опасных миссиях. А выполняя их, участники бесстрашной команды получают опыт и новые знания по безопасному поведению в городе.

Смотрите премьеру 15 и 17 сентября в 05:00 в утреннем блоке «Ранние пташки» на телеканале «Карусель»!