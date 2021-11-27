Мультсериал «Малышарики идут в детский сад»

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27 ноября, 2021

Теперь любимые герои отправятся в детский сад, где они научатся заводить друзей, мириться в случае ссоры и постигать навыки самостоятельности.

Зрителей ждёт знакомство с новой героиней — Тигруней. Она эмоциональная и любознательная, умеет подмечать мелочи и всё самое необычное в окружающем мире.

В новом сезоне мультсериала раскрываются более глубокие темы, такие как адаптация в детском саду, личные границы, эмоциональный интеллект, социализация, забота друг о друге. Быть новеньким иногда бывает непросто, и появление персонажа Тигруни как раз покажет маленьким зрителям, как научиться знакомиться и принимать новичков в коллектив.

Смотрите премьеру 28 ноября в 9:25 в эфире телеканала «Карусель»!