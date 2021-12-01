Участница «Детского Евровидения-2021» выпустила клип на песню Mon Ami

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1 декабря, 2021

Таня Меженцева представила видеоролик на свою песню Mon Ami, c которой она будет представлять Россию на международном конкурсе «Детское Евровидение-2021». Съемки проходили в Москве. В музыкальном клипе 11-летней певицы приняли участие более 120 детей из столичных танцевальных коллективов.

Снимал клип известный продюсер и режиссер Алексей Голубев, с которым Таня уже сотрудничала в 2019 году, во время своей первой поездки на «Детское Евровидение» в Польшу. Идея клипа заключается в том, что песня юной певицы объединяет людей со всего мира.

Таня Меженцева: «Концепция видеоролика поддерживает идею моей песни — призыв к детям открыть глаза и улыбнуться друг другу. Именно улыбка и дружелюбное отношение поможет изменить мир к лучшему. Нужно ценить каждый момент, любить и беречь мир, в котором мы живем. Тогда наша планета станет чище, а люди добрее, когда мы вырастем. Музыка — это язык, способный объединить сердца людей из разных уголков планеты и заставить их биться в ритме добра и дружбы».

По задумке создателей клипа, творческие коллективы исполняли танцы разных народов мира. В тот момент, когда все танцоры объединились в один большой хоровод, Таню на специальном обруче подняли на высоту в три метра над сценой. Как призналась Таня, ей было не страшно, так как она занимается воздушной гимнастикой и такие трюки для нее привычное дело.

Алексей Голубев, режиссер: «Видеоклип на песню Mon Ami — это настоящая танцевальная феерия. В нем мы объединяем людей. Ведь очень важно быть рядом, держать друг друга за руки и улыбаться друг другу. Это, пожалуй, главное послание, которое мы хотим донести до зрителей».

Слова к песне Mon Ami 11-летняя Таня Меженцева написала в соавторстве с поэтами-песенниками Дмитрием Корочиным и Дану Боян и композитором Alex Davia (Александр Брашовян).

Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в этом году Детский международный песенный конкурс пройдет не как обычно, в ноябре, а на месяц позже — 19 декабря — в концертном зале La Seine Musicale (Центр музыки и исполнительских искусств, расположенный на Иль-Сегене, острове на реке Сена, в западном пригороде Парижа).

В России прямую трансляцию «Детского Евровидения–2021» из Парижа будет вести федеральный общедоступный семейный телеканал «Карусель». Начнется она 19 декабря в 18:00 по московскому времени.