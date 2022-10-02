Мультфильм «Гудзонианс. Магическая сила!»

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2 октября, 2022

Невероятные приключения супергероинь Гудзонианс!

Королевство Гудзония живёт и процветает благодаря чарам ГУ. Много веков назад загадочное Каменное сердце рассорило жителей и магию ГУ, что привело к катастрофе. Когда надежды почти не осталось, храбрая королева Синди создала шесть магических суперсил. Огонь, Молния, Звезда, Жемчужина, Кристалл и Ракушка помогли победить Каменное сердце, ведь в Гудзонии все друг за друга горой.

Но вот однажды Каменное сердце вернулось! Смогут ли королева Эмбер, принцесса Флики и их друзья найти спрятанные магические суперсилы и успеть спасти свое королевство от АпоГулипсиса?

Смотрите премьеру 3 октября в 14:10 на телеканале «Карусель»!