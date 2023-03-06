Начался конкурс «Оранжевое настроение»

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6 марта, 2023

Телеканал «Карусель» объявляет время «Оранжевого настроения»!

Следи за героями мультсериала «Оранжевая корова» и твори вместе с ними! С 6 марта по 3 апреля вас ждут сразу три конкурса с Бо, Зо и их друзьями!

Хочешь поучаствовать? Вот что нужно сделать для участия в первом конкурсе:

• Испеки пирог! Да-да! Приготовь фирменный пирог с изюмом, как в серии «Праздник изюма». Каким он будет? Решать тебе! Ты можешь вместе со взрослыми испечь его по-настоящему, можешь слепить из пластилина или нарисовать! Только не забудь придумать и написать рецепт;

• Загрузи фото работы на сайт;

• Включай «Оранжевую корову» на телеканале «Карусель» и внимательно ищи специальные коды. Вводи коды на странице конкурса и получай дополнительные голоса. Это поможет тебе победить! Ищи коды в эфире во время показов серий.

Работы на первый конкурс принимаются с 6 по 12 марта, а победителей мы объявим 20 марта. Ими станут 5 человек, набравшие больше всего голосов.

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