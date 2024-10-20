Мультсериал «Эмми и Гуру. Уроки природы»

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20 октября, 2024

Настало время для увлекательных уроков природы с Эмми и Гуру!

Эмми — маленькая любопытная девочка, а ее лучший друг Гуру — забавный медвежонок. На полезных уроках природы друзья узнают очень много интересного о природных явлениях, растениях и животных — про колючего ежа и забавную белку, про северное сияние и яркие молнии, про снежные цветы и пушистый мох и про многое другое!

На уроках природы с Эмми и Гуру будет интересно и познавательно каждому малышу!

Смотрите с 21 октября с понедельника по пятницу в 05:00 на телеканале «Карусель»!