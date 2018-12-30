Премьера! «Оранжевая корова» 30 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Музыкальный мультсериал про семью дружных оранжевых коров. Смотрите в эфире 31 декабря и 1 января!

Знакомьтесь, это семейство оранжевых коров: телята Бо и Зо и их родители — Мама Корова и Папа Бык. В каждой серии дети самостоятельно или с друзьями решают какую-нибудь важную проблему, а родители поддерживают их и дают полезные советы.

Мультсериал научит детей находить выход из разных ситуаций, которые возникают в общении со взрослыми и сверстниками. Телезрители станут свидетелями трогательных и смешных историй, которые всегда оканчиваются хорошо.

Смотрите премьеру мультсериала в эфире телеканала «Карусель» 31 декабря в 18:55 МСК и 1 января в 20:10 МСК.