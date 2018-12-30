Звёздные гости Кремлёвской ёлки увидели новогоднюю сказку «Тайна планета Земля» 30 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

30 декабря телеканал «Карусель» пригласил друзей на представление Кремлёвской ёлки — «Тайна планеты Земля».

Увидеть эту волшебную новогоднюю сказку со своими детьми пришли Юлия Барановская, Елена Борщёва, Анфиса Чехова, Ольга Ушакова, Светлана Пермякова, Павел Деревянко, Полина Диброва, Ольга Кабо, Ксения Новикова, Согдиана, Анастасия Стоцкая и другие.

Уже более полувека новогодняя ёлка в Кремле остаётся главной праздничной историей страны, самым красочным, любимым и долгожданным событием, которое продолжает дарить незабываемые впечатления на всю жизнь. Для многих ребят со всей России, как и для их родителей, посещение новогодних спектаклей в Кремле стало доброй традицией, которая продолжается и в этом году при медиаподдержке телеканала «Карусель».

В новогоднем представлении «Тайна планета Земля» любимые персонажи — Садко, Левша, Данила-мастер и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка — совершили захватывающее путешествие на космическом корабле «Фантазия», чтобы разгадать тайну нашей планеты. В представлении приняли участие лучшие театральные артисты, музыканты, художники, декораторы и воспитанники детских творческих коллективов.

Перед представлением в фойе Государственного Кремлёвского Дворца развернулась грандиозная развлекательная программа, где ребят ждали чудеса от Деда Мороза, встречи с любимыми сказочными героями, выставка сценических костюмов Кремлёвской ёлки за всю её историю, а также интерактивные зоны телеканала «Карусель»: снежный чудо-шар, благодаря которому получились эффектные памятные фотографии, и флипбук-станции, где каждый стал супергероем своего мультфильма.

Увидеть завораживающий спектакль «Тайна планеты Земля» ребята и их родители смогут на Старый Новый год, 13 января 2019 года, на телеканале «Карусель».

