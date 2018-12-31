«Кокоша — маленький дракон». Премьера мультсериала 1 января! 31 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Огнедышащий дракон Кокоша, дракон-гурман Оскар и девочка-дикобраз Матильда всегда готовы к приключениям!

Они — изгои на Драконьем Острове, потому что Кокоша плохо летает, Оскар — единственный вегетарианец в семье, а дикобраз Матильда не имеет на острове права на слово… Но герои всем докажут, что порой даже самые маленькие способны вершить большие дела!

Смотрите премьеру мультсериала в эфире телеканала «Карусель» с 1 января в 08:05 МСК.